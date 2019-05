B&C investiert im Börsengang der Frequentis AG

Wien (OTS) - Wien, 09. Mai 2019 – Die B&C Innovation Investments GmbH, die zur B&C-Gruppe der B&C Privatstiftung gehört (Mehrheitsaktionärin von Lenzing AG, AMAG Austria Metall AG und Semperit AG Holding), investiert in das österreichische Vorzeigeunternehmen Frequentis AG.

Die BCII beteiligt sich im Zuge des bevorstehenden Börsengangs der Frequentis AG mit 10 Prozent am international tätigen Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für sicherheitskritische Aufgaben. Frequentis ist unter anderem Weltmarktführer bei Kommunikationssystemen für die Flugsicherung. Das Unternehmen beschäftigt über 1.800 Mitarbeiter und verfügt über Standorte bzw. Vertretungen in über 50 Ländern. Produkte und Anwendungen des österreichischen Vorzeigeunternehmens sind an mehr als 25.000 Arbeitsplätzen und in rund 140 Ländern im Einsatz.



Die B&C Innovation Investments GmbH wurde 2016 von der B&C-Gruppe mit dem Ziel gegründet, in wachstumsorientierte Technologieunternehmen zu investieren, die für den Wirtschafts- und Technologiestandort Österreich besonders relevant sind. Nach dem bevorstehenden Börsengang wird BCII mit ca. 10% in Frequentis investiert sein. Mehrheitseigentümer bleibt mit rd. 65% die bisherige Eigentümerfamilie Bardach. Der Streubesitz wird ca. 25% betragen.



Dazu B&C-Geschäftsführer Thomas Zimpfer: „Mit unserem Investment im IPO beteiligen wir uns an dem international anerkannten Spitzenunternehmen Frequentis, das mit dem Börsengang Kapital für Innovationstätigkeit und die weitere Expansion erhält.“



Frequentis-Vorstandsvorsitzender Norbert Haslacher: „Die Beteiligung zahlreicher europäischer Investoren und der renommierten österreichischen B&C-Gruppe am IPO der Frequentis AG unterstützt unser Unternehmen im Börsengang für die weitere erfolgreiche Entwicklung. Das Investment bestätigt gleichzeitig die Bedeutung und das große Zukunftspotenzial, das Frequentis von international erfahrenen Investment- und Industrieexperten zugestanden wird.“



„Mit der Frequentis-Aktie erhält der Kapitalmarkt eine sehr interessante, neue Investitions- und Veranlagungsmöglichkeit. Entsprechend der Zielsetzung der B&C, das österreichische Unternehmertum zu stärken, planen wir auch im Fall von Frequentis langfristig die weitere Unternehmensentwicklung zu begleiten.“, so Zimpfer weiter.



Wie Frequentis am 08. Mai 2019 bekannt gab, werden die Aktien des Unternehmens voraussichtlich ab dem 14. Mai 2019 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) sowie der Börse Wien (prime market) unter dem Tickersymbol FQT und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) ATFREQUENT09 gehandelt.



Die Beteiligung an der Frequentis AG ist die fünfte Direktinvestition der auf Wachstumsunternehmen im Technologiebereich spezialisierten B&C Innovation Investments. Neben Frequentis werden Beteiligungen an Flightkeys, Kinexon, Citrine sowie an der TTTech Computertechnik AG gehalten.



