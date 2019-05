Pressekonferenz 150 Jahre Wiener Staatsoper: Umfangreicher ORF-Programmschwerpunkt präsentiert

Ab 19. Mai: Festkonzert und „kulturMontag“-Spezial live, aktuelle Opernproduktionen, „Lange Nacht der Wiener Staatsoper“, Dokus u. v. m.

Wien (OTS) - Am 25. Mai 2019 feiert die Wiener Staatsoper ihr 150-jähriges Bestehen – und der ORF feiert mit. Ein umfangreicher Programmreigen in ORF 2, ORF III, 3sat und Ö1 setzt den bereits mit dem Neujahrskonzert-Ballett und -„Pausenfilm“ eröffneten Jahresschwerpunkt zum glanzvollen Jubiläum fort. Dieser wurde heute, am Donnerstag, dem 9. Mai, im Rahmen einer Pressekonferenz im Haus am Ring, bei der Staatsoperndirektor Dominique Meyer mit Unterstützung von Team und Partnern wie u. a. Historiker Oliver Rathkolb oder Dramaturg Andreas Láng sowohl Rückschau hielt als auch Ausblicke auf zukünftige Jubiläumsaktivitäten gab, von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz präsentiert.

Wrabetz: „ORF-Programmschwerpunkt, der dieser bedeutenden identitätsstiftenden Kulturinstitution von Weltrang gerecht wird“

„Mit der Wiener Staatsoper verbindet den ORF seit seinem Bestehen eine erfolgreiche Partnerschaft im Dienst unseres Publikums. Dabei eint uns das Ziel, Kultur zu vermitteln, zu pflegen und zu bewahren – ganz im Sinne des gesetzlichen Kulturauftrags“, sagt ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz. „Zum 150-Jahr-Jubiläum gratuliert der ORF dem ehrwürdigen Haus am Ring mit einem umfangreichen Programmschwerpunkt, der dieser bedeutenden identitätsstiftenden Kulturinstitution von Weltrang gerecht wird. Dazu zählen Live-Übertragungen wie das fulminante Open-Air-Jubiläumskonzert oder eine Spezialausgabe des ‚kulturMontag‘ aus der Staatsoper ebenso wie fünf Produktionen des aktuellen Spielplans, eine ‚Lange Nacht der Wiener Staatsoper‘ sowie zahlreiche Dokumentationen. Somit haben alle Österreicherinnen und Österreicher die Gelegenheit, an diesem Fest für die österreichische Hochkultur erste Reihe fußfrei teilzunehmen. Das ist Public Value Marke ORF!“, betont der ORF-Chef.

Meyer: „Noch nie war die Zusammenarbeit so eng und intensiv!“

„Noch nie war die Zusammenarbeit zwischen der Wiener Staatsoper und dem ORF so eng und intensiv!“, betont Staatsoperndirektor Dominique Meyer. „Ich freue mich sehr, dass diese zwei wesentlichen Kultur-bzw. Kulturvermittlungs-Institutionen so fruchtbar kooperieren und den 150. Geburtstag des Opernhauses am Ring gemeinsam würdig feiern. Durch die vielen Übertragungen, zahlreichen Sondersendungen und die flächendeckende Berichterstattung auf den verschiedenen Kanälen des ORF – ob auf ORF 2, ORF III, Ö1 oder auch 3sat – können alle Opernbegeisterten quer durch Österreich und darüber hinaus an den Jubiläumsfeierlichkeiten teilnehmen“, so Meyer.

Ganz große Oper – in ORF 2, ORF III, 3sat und Ö1

Zum runden Geburtstag der Wiener Staatsoper bieten die Programme der ORF-Kulturflotte ganz große Oper. Zu den TV-Höhepunkten zählen eine „kulturMontag“-Spezialausgabe live aus dem Haus am Ring am 20. Mai (22.30 Uhr, ORF 2) ), „Die lange Nacht der Wiener Staatsoper“ vom 24. auf 25. Mai (ab 23.20, ORF 2) und die am 26. Mai u. a. von einem „Kultur Heute Spezial“ eingeleitete Übertragung des fulminanten Jubiläumskonzerts live vom Herbert-von-Karajan-Platz (20.30 Uhr, ORF III). Darüber hinaus präsentiert das Fernsehen u. a. mehrere Dokumentationen, im Juni mit „Lucia di Lammermoor“ (in 3sat) sowie mit „Falstaff“, „Idomeneo“, „Tosca“ und „Peer Gynt“ (in ORF III) vier Opernproduktionen und ein Ballett des aktuellen Spielplans, außerdem die von Barbara Rett geführten „Kulissengespräche“. Weiters gibt es bereits am 19. Mai in ORF III zum Wiedersehen das Festkonzert zum 50. Jahrestag der Staatsopern-Wiedereröffnung 2005 sowie am 26. Mai eine „matinee“ am Sonntag (9.05 Uhr, ORF 2) ganz im Zeichen des Jubiläums. Ö1 präsentiert am Jubiläumstag der Wiener Staatsoper, am 25. Mai, einen ganzen Ö1-Operntag unter dem Motto „150 Jahre Wiener Opernhaus am Ring“. Der Musikgattung Oper und ihren Facetten widmen sich neben den Musiksendungen etwa auch die „Hörbilder“ und das „Ö1 Hörspiel“. Zu den Höhepunkten zählt ein „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ live aus der Wiener Staatsoper. Den Abschluss bildet die „Ö1 Jazznacht“ zum Thema „Jazz in der Oper – Oper im Jazz“.

Neben umfangreicher Berichterstattung in TV und Radio erinnern außerdem auch ORF.at und der ORF TELETEXT im Rahmen der aktuellen Kulturberichterstattung an Geschichte und kulturelle Höhepunkte aus 150 Jahren Wiener Staatsoper und informieren aktuell über Festakte und Feierlichkeiten. Die ORF-TVthek bringt Sendungen des ORF-Fernsehens rund um das Jubiläum, für die entsprechende Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und Video-on-Demand im Rahmen eines eigens eingerichteten Themenschwerpunkts.

Details zu den einzelnen Sendungen des Programmschwerpunkts „150 Jahre Wiener Staatsoper“ sind unter presse.ORF.at bzw. unter https://oe1.ORF.at/operntag abrufbar.

