ORF SPORT + mit Eishockey-WM, Fußball-2.-Liga und UEFA-U17-EURO

Ebenfalls am 10. Mai: Rad-Pressekonferenz und Judo

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 10. Mai 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz zur Präsentation der Österreich-Radrundfahrt 2019 um 12.30 Uhr, von der World Judo Tour – Grand Slam Baku 2019 um 15.00 Uhr, vom IIHF Eishockey-WM-Spiel Russland – Norwegen um 16.00 Uhr, vom Fußball-2.-Liga-Spiel FC Juniors OÖ – Swarovski Wattens um 17.50 Uhr und vom UEFA EURO 2019 Men’s Under 17-Spiel Österreich – Deutschland um 20.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 14.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 14.30 Uhr und die Höhepunkte vom IIHF-Eishockey-WM-Spiel Tschechien – Schweden um 22.00 Uhr.

Tourdirektor Franz Steinberger präsentiert am 10. Mai in Linz mit dem neuen ÖRV-Präsidenten Harald Mayer sowie mit Vertretern der sechs österreichischen Professional Continental Teams die Strecke der 71. Österreich Rundfahrt. Reporter ist Thomas Hölzl.

Beim Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Miriam Labus, ist Patrick Mayrhofer, Gesamt-Weltcupsieger Snowboard, zu Gast im Studio. Weiters berichtet „Ohne Grenzen“ über Blindenfußball, über die Österreichischen Meisterschaften der Special-Olympics-Sportler im Reiten und Voltigieren sowie über ein Rollstuhl-Basketballtraining der Sitting Bulls.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Weitere Infos dazu unter

http://kundendienst.ORF.at/programm/behinderung.

Beim Grand Slam in Baku im Rahmen der World Judo Tour sind vom 10. bis 12. Mai 567 Wettkämpfer aus 63 Nationen mit dabei (ORF-TVthek live von 15.00 bis 17.30 Uhr).

Vom 10. bis 26. Mai geht in der Slowakei die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft über die Bühne. ORF SPORT + überträgt an allen Spieltagen live. Die Matches der österreichischen Nationalmannschaft gegen Lettland (11. Mai), Russland (12. Mai), Schweiz (14. Mai), Schweden (16. Mai), Norwegen (17. Mai), Tschechien (19. Mai) und Italien (20. Mai) sind alle live im Programm. Kommentator ist Daniel Warmuth, für Analysen sorgt Peter Znenahlik (ORF-TVthek: Russland – Norwegen live von 16.00 bis 18.45 Uhr, Tschechien – Schweden live von 20.05 bis 22.45 Uhr).

In der 26. Runde der Fußball-2.-Liga treffen am 10. Mai die FC Juniors OÖ und Swarovski Wattens aufeinander. Die Tiroler wollen mit einem Sieg in Oberösterreich die Chance auf den Meistertitel wahren. Kommentator ist Michael Bacher.

Trotz einer aufopferungsvollen und kämpferischen Leistung musste sich das U17-Nationalteam von Teamchef Manfred Zsak Italien knapp mit 1:2 geschlagen geben. Spanien und Italien halten nun nach zwei Partien beim Punktemaximum und spielen sich im direkten Duell den Gruppensieg aus. Beide sind bereits fix für die Zwischenrunde qualifiziert. Im letzten Gruppenspiel trifft die ÖFB-Auswahl am 10. Mai auf Deutschland. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Details unter http://presse.ORF.at. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 9. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

