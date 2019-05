Einladung zum ORF-DialogForum „Mehr als Wahlen?“

Wien (OTS) - In wenigen Tagen entscheidet Europa über seine Zukunft. Wird es eine „Festung Europa“ sein oder doch ein offener, multikultureller Raum? Wagen wir „mehr Demokratie“ oder setzen sich Populismus und autoritäre Politikmuster durch? Vor allem aber: Was ist Europa mehr als Wahlen? Was wäre denkbar, vorstell- und gestaltbar? Wie könnte sich eine lebendige europäische Öffentlichkeit entwickeln und welche Rolle spielen dabei öffentlich-rechtliche Medien?

Darüber diskutierten im ORF-DialogForum „Mehr als Wahlen“ mit Klaus Unterberger, Leiter ORF-Public-Value: Ulrike Guérot, Politikwissenschafterin und Gründerin des „European Democracy Lab“, Ernst Gelegs, ORF-Korrespondent in Budapest, Johannes Hillje, Politikberater und Autor von „Plattform Europa“, Atte Jääskeläinen, LUT Universität Finnland, Autor des EBU News Reports 2018: „Building Audience and Trust“, und Maria Mayrhofer, Initiative #aufstehn.

Im Rahmen der Veranstaltung wird Band II des ORF-Public-Value-Berichts mit dem Titel „Der Auftrag 2019 – Für Europa“ präsentiert. Band I mit dem Titel „Der Auftrag 2019 – Für Österreich“ ist am 16. Jänner 2019 erschienen.

ORF-DialogForum „Mehr als Wahlen“

Mittwoch, 15. Mai 2019, 19.00 Uhr

ORF RadioKulturhaus, Studio 3

Argentinierstraße 30a, 1040 Wien

