Grüne Wien/Berner: Ergebnisse der SOS Kinderdorf Befragung ernst nehmen

Wien (OTS) - Die Sozial- und Familiensprecherin der Grünen Wien, Gemeinderätin Ursula Berner, zeigt sich von den Ergebnissen der SOS-Kinderdorf-Befragung von 14-18 jährigen Jugendlichen besorgt. "Wenn sich fast 90 Prozent der Jugendlichen in der Familie gestresst fühlen, ist das einfach zuviel. Noch dazu, wo die Arbeitswelt der Eltern die Ursache dafür ist: Unsichere Jobs, flexible Arbeitszeiten, wenig gemeinsam planbare Freizeit und ständige Erreichbarkeit sind Faktoren, die das Leben miteinander spürbar belasten," führt Berner aus und erläutert: "Hier zeigen sich deutliche die Auswirkungen der immer neoliberaler werdenden Arbeitswelten, die nicht nur die Eltern belasten, sondern nachhaltig das Beziehungs- und Familienleben. Darunter leidet die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen stark, das kann auch die künftige Beziehungsfähigkeit der jungen Menschen beeinträchtigen“, so Berner.

Die Forderungen der SOS Kinderdörfer sind in jeder Hinsicht unterstützenswert. Nur so können die Belastungen für alle sinken. Besonders beim Ausbau der Ganztagsschulen, eine der zentralen Forderungen, ist Wien Vorbild, ebenso bei Angeboten in der Kinderbetreuung. "Es ist berührend, dass sich Jugendliche in der Pubertät mehr planbare Freizeit mit ihren Eltern und gemeinsamen Urlaub in der Ferien wünschen. Das Zusammenleben von Familien darf im 21. Jahrhundert doch wirklich nicht mehr an den äußeren Bedingungen scheitern," so Berner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at