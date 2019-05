Bis zu 522.000 sahen Teil eins von „2 im Gespräch“ im ORF

Wien (OTS) - Bei der Bundespräsidentenwahl 2016 hatte der ORF das politische Diskussionsformat „2 im Gespräch“ erstmals auf Sendung gebracht, gestern, am 8. Mai 2019, saßen einander die EU-Spitzenkandidatin bzw. die -Spitzenkandidaten erstmals gegenüber. Bis zu 522.000 Zuseherinnen und Zuseher ließen sich die Gespräche unter der Leitung von Lou Lorenz-Dittlbacher bzw. Martin Thür nicht entgehen, im Schnitt waren 445.000 bei 17 Prozent Marktanteil via ORF 2 live dabei. Beachtlich das Interesse bei den jungen Zuschauern in der Zielgruppe 12-29 Jahre mit 12 Prozent Marktanteil. Bis zu 506.000 sahen danach die Analyse von Peter Filzmaier in der „ZiB 2“.

Teil 2 von „2 im Gespräch“ mit den noch offenen sieben Duellen steht am Mittwoch, dem 15. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Programm.

