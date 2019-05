2. Bezirk: „Wundersoiree“ am 13.5. im Circusmuseum

Wien (OTS/RK) - Das „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilplatz 7) ist einmal mehr der Schauplatz eines Zauber-Abends: Am Montag, 13. Mai, hext dort ab 20.00 Uhr in der Reihe „Zoom Magic“ der fingerfertige Wiener Täuschungskünstler „Gregory Diamond“. Wie der fachkundige Museumsleiter Robert Kaldy-Karo mit Stolz vermeldet, präsentiert „Gregory“ seine Tricks im Rahmen einer „Wundersoiree“. Unmittelbar vor den Augen des Publikums führt der Magier überraschende und erheiternde Zaubereien vor. Dazu verlautbart der Museumsdirektor: „Ein Potpourri aus gepflegter Comedy, magischen Unmöglichkeiten und Selbstgereimtem wird Sie eine Stunde lang bestens unterhalten“. Der Eintritt kostet 20 Euro („Unkostenbeitrag“). Auskünfte über diese Veranstaltung sowie zum regulären Museumsbetrieb (Öffnungszeiten, Exponate, Sonder-Ausstellung, etc.): Telefon 0676/406 88 68 und E-Mail info@circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Zauberkünstler „Gregory Diamond“: www.magic-gregory.at

Circus- und Clownmuseum Wien: www.circus-clownmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

