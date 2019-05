AVISO: NEOS-PK: Freie Fahrt in einem freien Europa, morgen Freitag 11:00

Mit Spitzenkandidatin Claudia Gamon und Listenzweiter Karin Feldinger

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Freie Fahrt in einem freien Europa“ starten NEOS Plakataktionen an den heimischen Grenzen. Anlass sind die, am kommenden Wochenende von der Bundesregierung wieder verlängerten, Grenzkontrollen. Die Sujets werden vor dem Innenministerium präsentiert.

Es besteht Film- und Fotomöglichkeit.

NEOS-PK: Freie Fahrt in einem freien Europa

Datum: 10.05.2019, 11:00 Uhr

Ort: Minoritenplatz, Vor dem Bundesministerium für Inneres

1014 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

NEOS

+43 1 522 5000

presse @ neos.eu

www.neos.eu