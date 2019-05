AVISO: Kick Off Nachbarschaftstag 2019

Nachbarschaftstag am 24. Mai feiert heuer 20. Jubiläum. Kick Off „Frühstück in Favoriten“ am 23. Mai.

Wien (OTS) - Am 24. Mai 2019 findet der 20. Nachbarschaftstag unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig statt. Zahlreiche Veranstaltungen fördern die Vernetzung unter Nachbarn/innen und ein gutes und respektvolles Zusammenleben. Bereits am Vortag laden die Hilfswerk-Nachbarschaftszentren und die Stadt Wien – Integration und Diversität zur Auftaktveranstaltung „Frühstück in Favoriten“ ein, bei der Informationen über die Events des Folgetags geboten werden. So haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kipferl einen Überblick zum bunten Programm zu verschaffen, mit dem in ganz Wien Nachbarschaft gefeiert wird. International beteiligten sich im Vorjahr in 49 Ländern 30 Millionen Menschen am Nachbarschaftstag.



„Frühstück in Favoriten“

Zeit: Donnerstag, 23. Mai 2019, 10.00 Uhr

Ort: Keplerplatz 11, 1100 Wien (bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Amtshaus statt)

Eröffnungsworte: Marcus Franz (Bezirksvorsteher Wien Favoriten), Stefan Almer (Stadt Wien - Integration und Diversität)

Programm: Präsentation von Informationsmaterial zum Nachbarschaftstag, Musik-Act



Nachbarschaftstag 2019

Zeit: Freitag, 24. Mai 2019

Ort: Veranstaltungen in ganz Wien

Infos zu allen Events: www.nachbarschaftstag.at

Organisation: Die Organisation des Nachbarschaftstags erfolgt seit dem Jahr 2018 durch die Hilfswerk-Nachbarschaftszentren.



Wiener Hilfswerk-Nachbarschaftszentren

Über 220.000 Personen besuchten 2018 die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren. Seit fast 40 Jahren sind diese Einrichtungen Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 Hauptamtlichen und mehr als 1.100 Freiwilligen sind die Hilfswerk-Nachbarschaftszentren überparteilich und überreligiös. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks.



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung u.v.m.) rund 720 hauptamtliche und mehr als 1.600 freiwillige sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.



Stadt Wien – Integration und Diversität

Die Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien begleitet Zuwanderinnen und Zuwanderer bei ihrem Start in Wien und setzt Maßnahmen zur Förderung eines guten und respektvollen Zusammenlebens von allen Wienerinnen und Wienern unabhängig von ihrer Herkunft, Religion und Kultur.

