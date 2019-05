Delikt/Vorfall: Diebstahl: Erheblicher Schaden durch falsche Kriminalbeamte

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 08.05.2019, 17:50 Uhr

Vorfallsort: 17., Bereich Lidlpark

Sachverhalt: Gestern ist es durch unbekannte Täter, die sich als Kriminalbeamte ausgaben, zu einem räuberischen Diebstahl in einer Wohnung gekommen. Das 79-jährige männliche Opfer war gerade am Weg zu seiner Wohnung, als er von vier Unbekannten im Stiegenhaus angesprochen wurde. Die Männer gaben sich als Kriminalbeamte aus und gaben an, in der Wohnung des 79-Jährigen sei gerade ein Einbruchsdiebstahl vorgefallen. Die Täter forderten daraufhin das Opfer auf, die Wohnung zu öffnen, woraufhin alle Beteiligten die Wohnung betraten.

Laut Aussagen des Opfers begannen die vier Unbekannten sogleich, die Wohnung zu durchsuchen. Ein Täter fragte nach Bargeldbeständen, das Opfer holte daraufhin einen hohen Bargeldbetrag in Form mehrerer Geldpakete aus einem Versteck. Einer der Täter ergriff die Pakete und versuchte, die Wohnung zu verlassen. Der 79-Jährige wollte dies zunächst verhindern, wurde jedoch zu Boden gestoßen. Die unbekannten Täter flüchteten daraufhin. Das Opfer wurde durch den Stoß nicht verletzt.

Prävention: Die Polizei registriert österreichweit seit Monaten einen Anstieg an Betrugs- und Diebstahlsdelikten, die durch den „Kautionstrick“ oder den „Polizistentrick“ durchgeführt werden. Bei beiden Modi geben sich die Täter als Polizisten aus. Die Polizei appelliert erneut, vor allem ältere Personen im Familien- und Bekanntenkreis vor diesen Delikten zu warnen, da ausschließlich betagte Personen als Opfer ausgewählt werden. Schon bei geringster Unsicherheit empfiehlt die Polizei, den Notruf unter 133 anzurufen.

