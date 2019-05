NEOS Wien/Wiederkehr: Stadtrechnungshof bestätigt - Planungschaos bei EDV-System kostet Steuerzahlenden 800.000 €

Christoph Wiederkehr: „Wieder wurde Steuergeld in den Sand gesetzt.“

Wien (OTS) - Der Stadtrechnungshof veranschaulicht in seinem heute erschienenen Bericht das Planungschaos bei einem EDV-System im AKH, das letztendlich nie zum Einsatz kam. NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr zeigt sich in einer ersten Reaktion verärgert: „Das AKH zahlte 800.000 Euro für ein EDV-System, das niemals realisiert wurde. Hier wurde unnötig Steuergeld ausgegeben, obwohl man von Anfang an Zweifel hatte, ob die beauftragte Firma die Anforderungen überhaupt erfüllen und das Projekt realisieren könne! Nach jahrelangem Hin und Her wurde das Projekt ganz abgeblasen und das AKH musste auf beträchtliche Strafzahlungen verzichten, weil die Versäumnisse der Firma nicht ausreichend dokumentiert wurden.“

„Schon in der Vergangenheit haben wir im KAV lange, chaotische Projektabläufe beobachtet, bei denen am Schluss nur heiße Luft rausgeschaut hat! Es ist unverständlich, warum man hier im AKH unnötig viel Zeit verstreichen ließ und der Firma eine Nachfrist nach der anderen gewährte, anstatt aus dem Vertrag auszusteigen. Bei einem ordentlichen Vorgehen hätte hier ein Großteil des Schadens abgewendet werden können, doch so sind einfach 800.000 Euro in den Sand gesetzt worden!“, so Wiederkehr.

