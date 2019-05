40 Jahre Kompetenz - Der KODEX kann´s

Wien (OTS) - 1979 gründete Univ.-Prof. Dr. Werner Doralt Österreichs erfolgreichste Gesetzessammlung, die KODEX-Reihe. Zum Jubiläumsjahr halten der Linde Verlag und LexisNexis Österreich, die gemeinsam die KODEX-Reihe verlegen, einige besondere Gustostückerl bereit. Vor allem die Vergrößerung des digitalen KODEX-Angebots steht im Fokus der Aktivitäten.

Ein Jubiläumsprospekt zeichnet die außergewöhnliche Geschichte des Produkts nach. Darin spricht Prof. Doralt über die Ursprünge und die Erfolgsformel: „ Der KODEX ist heute ein einmaliges Werk in der österreichischen Verlagsgeschichte. Die wesentliche Grundidee des KODEX war: Alle arbeiten mit dem gleichen Produkt. Es gibt EINE Gesetzessammlung, die sowohl für den Praktiker – für den Richter, Anwalt, Steuerberater – als auch für den Studenten passt. Der Erfolg beruht auf unserer Philosophie, die von Anfang an unverändert ist: Die Reihe steht für Aktualität, Kompetenz, Vollständigkeit und Übersichtlichkeit. “

Dreifach digital!

Neben der mobilen App für IOS und Android gibt es den KODEX ab sofort auch als Desktop-App zum Download auf den PC. Der Linde Verlag und LexisNexis Österreich haben die Windows-Desktop-Applikation gemeinsam entwickelt und erfüllen damit besonders die Bedürfnisse der Großkunden nach raschem, aktuellem und papierlosem Zugriff am Arbeitsplatz. Gratis-Download und alle Informationen zu den Apps finden Sie unter www.kodexapp.at.

40% Jubiläumsrabatt

Passend zum Jubiläum läuft derzeit eine Rabattaktion für Neukunden. Diese erhalten im Aktionszeitraum von 15. April 2019 bis 30. Juni 2019 40% Rabatt auf ein neues KODEX-Abonnement. Das Angebot gilt ausschließlich für Neu-Abonnenten auf ausgewählte Kodexbände. Folgeauflagen des Abos erhalten die Kunden automatisch nach Erscheinen mit 20prozentiger Ermäßigung. Die Aktionstitel und alle weiteren KODEX-Bände sind sowohl über die Verlage unter kodex.lexisnexis.at und www.lindeverlag.at/kodex als auch über den Buchhandel beziehbar.

