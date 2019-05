„Frühlingskonzert“ am Freitag im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ richtet am Freitag, 10. Mai, ein stimmungsvolles „Frühlingskonzert“ im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) aus. Das Publikum hört ab 19.00 Uhr ausgesuchte „Arien und Lieder quer durch die Musikgeschichte“. Zur Freude der Besucherinnen und Besucher treten Hristina Lazarova (Mezzosopran) und Karin Supper (Klavier) auf. Karten für den feinen Ohrenschmaus kosten 12 Euro („Eintrittsspende“) und 5 Euro (mit Ermäßigung). Informationen und Reservierungen: Telefon 271 96 24, E-Mail office@beethoven-gedenkstaette.at.

Musikgenuss für Kinder und Erwachsene am Samstag

Für die Kleinen ist eine andere Veranstaltung im Bezirksmuseum Floridsdorf bestimmt: Bei einem kurzweiligen „Mitmach-Konzert“ am Samstag, 11. Mai, im Festsaal des Museums haben Kinder ab 3 Jahren garantiert Spaß. In der Reihe „Klassik Cool!“ wird das Werk „Des Kaisers neue Kleider“ behandelt und dabei kommt die Interaktion mit den Kleinen nicht zu kurz. Beginn: 10.30 Uhr. Eintrittspreise: 9 Euro für Kinder und 11 Euro für erwachsene Begleitpersonen. Informationen und Eintrittskarten-Bestellung: Telefon 0660/581 33 96 (Kultur-Verein „grossundklein“). Nähere Auskünfte per E-Mail: office@grossundklein.info.

Erwachsenen ist das abendliche Konzert „Träumerei im Frühling“ am Samstag, 11. Mai, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf bestens zu empfehlen. Dargeboten werden „Lieder und Duette aus Oper, Operette und Film“. Das bunte Programm bestreiten Renate Stübner (Sopran), Daniela Treffner (Mezzosopran) sowie Walter Bass (Klavier). Anfang des Musik-Abends: 19.00 Uhr. Bei dieser Veranstaltung sollen die Gäste „Unkostenbeiträge“ zahlen. Als Koordinator aller Kultur-Termine im Bezirksmuseum Floridsdorf fungiert der ehrenamtlich arbeitende Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister. Erteilung von Auskünften: Telefon 0664/55 66 973. E-Mails an den Museumschef: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Verein „grossundklein“: http://grossundklein.info/Veranstaltung/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

