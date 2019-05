BabyExpo: WGKK ist mit umfangreichem Angebot vertreten

Messe findet vom 10. bis 12. Mai 2019 in der Wiener Stadthalle statt

Wien (OTS) - Die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) nimmt auch heuer wieder an der BabyExpo teil. Die Messe findet vom 10. bis 12. Mai 2019, täglich von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr, in der Wiener Stadthalle statt.

Kinderbetreuungsgeld mit Handysignatur via MeineSV beantragen

Am Stand 317 informiert die WGKK über ihre Angebote und beantwortet die Fragen der Besucherinnen und Besucher zum Kinderbetreuungs- und Wochengeld sowie zum Familienzeit- und Partnerschaftsbonus.

Zudem besteht hier auch die Möglichkeit, die Handysignatur freischalten zu lassen. Die Messe-Besucherinnen und -Besucher müssen dafür nur einen amtlichen Lichtbildausweis sowie das eigene Handy mitnehmen. Mit der Handysignatur können zahlreiche Behördenwege rasch und unkompliziert von zu Hause aus erledigt werden. Auch das Kinderbetreuungsgeld, der Familienzeitbonus sowie der Partnerschaftsbonus können so über MeineSV, das Online-Service-Portal der österreichischen Sozialversicherungsträger, beantragt werden (www.meinesv.at).

Workshops für richtige Ernährung

Die WGKK stellt bei der BabyExpo auch das Programm „Richtig Essen von Anfang an“ vor. Hier werden kostenlose Workshops zu den Themen Ernährung in der Schwangerschaft, Ernährung in der Stillzeit und Beikost für Babys sowie Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder angeboten. Bei der Messe erhalten Interessierte einen Überblick über die Kurse. Zusätzlich geben Ernährungsexpertinnen detaillierte Auskünfte bei Fragen. An allen Messetagen gibt es zu folgenden Zeiten kurze „Richtig Essen von Anfang an“-Workshops zu diesen Themen:

11.00 Uhr: Schwangerschaft und Stillzeit

13.00 Uhr: Beikost

15.00 Uhr: Kleinkinder

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Gebietskrankenkasse

Abteilung Kundenanliegen

Team Unternehmenskommunikation

Mag.a Regine Bohrn



10., Wienerbergstraße 15–19

Tel.: +43 1 601 22-1351

E-Mail: regine.bohrn @ wgkk.at

www.wgkk.at

www.facebook.com/wgkk.at