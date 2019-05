Korosec ad Stadtrechnungshof: Erfolgloses EDV-System im AKH kostet rund 800.000 Euro

Nach Unit Dose und Arzneianlage nächster Fall von Steuergeldverschwendung im Wiener Gesundheitssystem

Wien (OTS) - Die Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei Wien, Ingrid Korosec, zeigt sich erschüttert, dass der KAV erneut viel Geld aufwendet, aber keinen Nutzen daraus ziehen kann. Der Stadtrechnungshof berichtet von einer unklaren Preisgestaltung, fehlender Dokumentierung und unklaren Projektinhalten bei einem Informationssystem in der Abteilung für Transfusionsmedizin am AKH. So war beispielsweise ein Pflichtenheft ein Jahr ausständig. Ein Mediationsverfahren scheiterte und der Aufwand für das erfolglose Projekt belief sich insgesamt auf rund 800.000 Euro.

„Das KH Nord hat bereits bewiesen, dass das Geld im Wiener Gesundheitsressort sehr locker sitzt. Nach dem Debakel beim Unit Dose-System und bei der Arzneianlage im KFJ zeigen sich die nächsten Fälle einer massiven und völlig sinnlosen Steuergeldverschwendung. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen in diesem Fall Mehrkosten von rund 800.000 Euro begleichen. Für die im letzten Jahr aufgetauchten erfolglosen Projekte des KAV ergeben sich sinnlose Aufwendungen von fünf Millionen Euro“, so Korosec.

