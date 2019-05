Feichtinger zum EU-Erschöpfungstag: Politik hat dringenden Handlungsbedarf

SPÖ-Umweltsprecher kritisiert Untätigkeit der Regierung: „Steuerreform ist verpasste Chance für Klimaschutz“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des bereits am 10. Mai begangenen EU-Erschöpfungstag, an dem der Verbrauch aller natürlichen Ressourcen in der Europäischen Union angezeigt wird, kritisiert SPÖ-Umweltsprecher Klaus Feichtinger die „Untätigkeit der Regierung in Sachen Klimaschutz“. „Unser Ressourcenverbrauch ist mitverantwortlich für die Klimakrise und andere Probleme wie Artensterben und Naturzerstörung. Allein die österreichische Regierung schaut tatenlos dabei zu“, kritisiert Feichtinger. Anstatt nachhaltige Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, Energieeffizienz sowie Maßnahmen gegen das Artensterben und eine echte Ökologisierung der Steuerreform zu setzen, wirft die Regierung die PR-Maschine an und setzt auf „Öko-Schmähs“. ****

Dabei ist der Zustand unserer Erde ernst: „In diesem Jahr haben wir bereits im Mai die jährliche Gesamtleistung der Ressourcen in der EU aufgebraucht, bereits am 11. Mai entnehmen wir schon mehr Ressourcen, als die Natur erneuern kann“, so Feichtinger und weiter: „Die Regierung ist gefordert, statt untätig dabei zuzusehen wie unser ökologischer Fußabdruck immer größer wird, einen Notfallplan für den Klimaschutz zu entwickeln“. Besondere Kritik übt der SPÖ-Umweltsprecher an der fehlenden Ökologisierung der Steuerreform. Er sieht dringenden Handlungsbedarf und kritisiert die Steuerreform als „verpasste Chance für den Klimaschutz“. „Diese Regierung setzt auf alte rückschrittliche Konzepte und erntet dafür auch Kritik vom Rechnungshof, der erst vor Kurzem die unzureichende finanzielle Ausstattung für den Gewässerschutz betonte“, so Feichtinger, der in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer Kursänderung in der Europäischen Union sieht: „Die Alarmglocken schrillen, wir müssen dringend eine Kursänderung in Sachen Klimaschutz nicht nur auf nationaler Ebene vollziehen, sondern auch auf EU-Ebene“. (Schluss) rm

