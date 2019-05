Bürgermeister Ludwig zum Europatag 2019

EU Garant für Frieden, Wohlstand und sozialen Zusammenhalt

Wien (OTS/RK) - „Die Europäische Union ist das größte Friedensprojekt, das unser Kontinent je gesehen hat. Es ist unsere Pflicht dafür einzutreten, dass dieses gemeinsame Europa noch lange Bestand hat“, sagte der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig anlässlich des heutigen Europatages. Wohin populistische und unverantwortungsvolle Politik ein Land und seine Menschen führen kann, sehe man derzeit am BREXIT. Es dürfe nicht sein, dass die Einzelinteressen mancher das Schicksal eines ganzen Kontinents aufs Spiel setzen, erklärte Ludwig. „Frieden, Wohlstand und sozialer Zusammenhalt, das hat die Europäische Union nicht nur unserem Land gebracht, sondern allen Mitgliedsländern. Wir sind es den Generationen nach uns schuldig heute dafür zu sorgen, dass das auch in den kommenden Jahrzehnten so bleibt“, so der Wiener Bürgermeister.

Es gehe darum den Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Interessen und sozial verträglichen Lebensbedingungen zu finden. Eine neoliberale Politik, die ausschließlich den Marktinteressen folgt, sei der falsche Weg. „Es muss immer der Mensch im Mittelpunkt stehen“, betonte Ludwig und bekräftigte einmal mehr das Bekenntnis Wiens zu starken kommunalen Dienstleistungen wie einen leistbaren öffentlichen Verkehr, eine gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen und den starken sozialen und leistbaren Wohnbau. Gerade letzterer sei in ganz Europa ein wichtiges Thema der Zukunft, deswegen unterstütze man auch die europaweite BürgerInneninitiative „Housing for all“, die sich für leistbaren Wohnraum einsetzt.

Es sei Aufgabe der Politik und der Politikerinnen und Politiker, den Bürgerinnen und Bürgern die europäische Idee stets aufs Neue zu erklären. Die Menschen in Europa müssen spüren, was ihnen die Europäische Union persönlich bringt, nur dann wird jede einzelne und jeder einzelne das Friedensprojekt Europa auch akzeptieren, so Ludwig abschließend. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Paul Weis

Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig

Tel.: 01/4000-81846

E-Mail: paul.weis @ wien.gv.at