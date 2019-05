Auf geht´s! Zum ersten Stübinger Kirtag!

Eröffnung des diesjährigen Jahresthemas "Harte Arbeit - Frohe Feste!"

Stübing (OTS) - Standln, tandln, plaudern, lachen und natürlich gut essen und trinken! All das und noch viel mehr kann man am 19. Mai im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing von 9 bis 16 Uhr beim Stübinger Kirtag erleben. Zur Eröffnung des diesjährigen Jahresthemas "Harte Arbeit – Frohe Feste!" findet im Freilichtmuseum erstmals ein Kirtag statt. So wie damals stellen die fahrenden Kaufleute und Handwerker im Tal der Geschichte(n) ihre Kirtagsbuden auf und bieten ihre Waren wie Besen, Bürsten, Körbe, Hüte, Kerzen, Geschirr, Küchenschürzen, Lebkuchen, Messer und Met an. Ein Höhepunkt an diesem Tag ist sicher das Kettenkarusell. Unterhaltung, Spiel und Spaß garantieren aber auch die Vergnügungs- und Kulinarikstationen wie Schlag den Lukas, Schießbuden, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, die Musik und der Tanzboden. Entlang der „Marktstraße“ gibt es im Tal der Geschichte(n) viel Unterhaltsames und Kurioses, Spannendes und Köstliches zu entdecken. Dieser klassische Kirtag mit traditionellen Ständen und Produkten sowie typischen Attraktionen und Speisen eines Jahrmarkts mit Tanz und Musik sorgt bei Jung und Alt für eine schwungvolle Stimmung.

Themenschwerpunkt 2019:

„Harte Arbeit – Frohe Feste! Work-Life Balance anno dazumal?“

Im Vordergrund des Themenschwerpunktes 2019 steht das bäuerliche Arbeitsjahr mit seinen Bräuchen, Festen und Feiern. Die harte Arbeit und ihre Strukturierung durch Bräuche und Feste sorgten für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hartem Alltagsleben und Freizeit. Dieses Wechselspiel wie z. B. bei der Ernte, in den Spinnstuben oder beim Almauf- und abtrieb sowie den vielen vorwiegend kirchlich bestimmten Bräuchen im Jahreslauf wird den Besucherinnen und Besuchern bei dieser Sonderausstellung veranschaulicht. Die interaktive Schau im Museumsgelände für Jung und Alt wird ergänzt mit speziellen Veranstaltungen und Vermittlungsprogrammen. Der Auftakt wird beim großen Stübinger Kirtag am 19.05.2019 gefeiert.

Stübinger Kirtag

Zur Eröffnung des Jahresthemas findet heuer erstmalig im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing ein Kirtag statt. Der Stübinger Kirtag bietet Jung und Alt traditionelle Stände und Produkte sowie typische Attraktionen und Speisen eines Jahrmarkts. Tanz und Musik sorgen bei den Besucherinnen und Besuchern für Schwung und gute Stimmung.

Datum: 19.05.2019, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Enzenbach 32, 8114 Stübing, Österreich

