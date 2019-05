Izdebski kauft Unternehmen und setzt auf Wachstum

techbold unter der Führung von Gründer und CEO Damian Izdebski übernimmt mit Anfang Mai den IT-Dienstleister bitquadrat.

Ich freue mich in Martin Geldner und bitquadrat einen tollen und top-qualifizierten Partner gefunden zu haben. Mit den gebündelten Kräften können für unsere Kunden noch bessere Qualität und Expertise – speziell im Bereich der IT-Sicherheit – geboten werden. Mit diesem beziehungsweise weiteren Zukäufen können wir kurzfristig das immanente Problem des IT-Facharbeitermangels für techbold lösen. Wir befinden uns deshalb auch in weiteren Gesprächen mit anderen IT-Dienstleistern und werden den Kurs fortsetzen Damian Izdebski, Gründer und CEO techbold

Ich freue mich, etwas bei einem großen Unternehmen wie techbold zu bewegen und dabei meine Ideen und meine Expertise einbringen zu können. Ich möchte mit meinem Team ein Teil der Erfolgsgeschichte von techbold werden. Martin Geldner, Gründer und CEO bitquadrat

Wien (OTS) - Das IT-Unternehmen techbold übernimmt den IT-Dienstleister bitquadrat inklusive CEO Martin Geldner. Dieser Zukauf ist der erste in der noch jungen Firmengeschichte von techbold und somit ein wichtiger Meilenstein. Die Strategie des anorganischen Wachstums soll auch in Zukunft fortgesetzt werden, 2019 könnten noch zwei weitere Unternehmen folgen. „Ich freue mich in Martin Geldner und bitquadrat einen tollen und top-qualifizierten Partner gefunden zu haben. Mit den gebündelten Kräften können für unsere Kunden noch bessere Qualität und Expertise – speziell im Bereich der IT-Sicherheit – geboten werden. Mit diesem beziehungsweise weiteren Zukäufen können wir kurzfristig das immanente Problem des IT-Facharbeitermangels für techbold lösen. Wir befinden uns deshalb auch in weiteren Gesprächen mit anderen IT-Dienstleistern und werden den Kurs fortsetzen“ , resümiert Gründer und CEO Damian Izdebski.

Keine Änderungen für bestehende Kunden

Im Rahmen des Asset Deals werden alle bitquadrat-Kunden und Mitarbeiter von techbold übernommen. Auch Gründer und CEO von bitquadrat, Martin Geldner, wird techbold verstärken und gemeinsam mit seinem Team die Betreuung der über 200 bitquadrat-Kunden fortführen.

Diese profitieren nun vom breiteren und tieferen Angebot, schnelleren Reaktionszeiten und mehr Sicherheit durch die techbold Gruppe. Martin Geldner meint zuversichtlich: „Ich freue mich, etwas bei einem großen Unternehmen wie techbold zu bewegen und dabei meine Ideen und meine Expertise einbringen zu können. Ich möchte mit meinem Team ein Teil der Erfolgsgeschichte von techbold werden.“

Über bitquadrat und Martin Geldner:

Das Unternehmen wurde 2010 von Martin Geldner gegründet. bitquadrat versteht sich als Anbieter von Komplettlösungen im IT-Segment in Wien, Niederösterreich und Burgenland. Martin Geldner ist 35 Jahre und mehrfach zertifizierter IT-Spezialist mit Schwerpunkt Datenschutz und IT-Sicherheit. Er hat einen MBA in IT-Consulting, seine Zertifizierungen sind: TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter, Certified Data & IT Security Expert, Certified Digital Consultant und Certified Management Consultant.

Über techbold:

Die techbold technology group AG wurde im Juni 2015 vom Unternehmer Damian Izdebski mit Beteiligung der namhaften Business Angels Stefan Kalteis, Michael Altrichter und Hansi Hansmann gegründet. Später kamen neben der Compass-Gruppe und startup300 noch weitere prominente Investoren an Bord. Unter der Dachmarke techbold sind aktuell zwei Unternehmen tätig: techbold network solutions GmbH und techbold hardware services GmbH.

Die techbold network solutions GmbH wurde mit dem Ziel gegründet, alle Leistungen der führenden Full-Service Systemhäuser auch für KMUs erschwinglich zu machen. techbold sieht sich als Digitalisierungspartner für Klein- und Mittelbetriebe mit 10 bis 100 Computerar­beitsplätzen, die sowohl Hardware, Software als auch Dienstleistungen aus einer Hand beziehen und somit die eigene IT-Abteilung minimieren oder einsparen wollen. Das Leistungsportfolio reicht von der Planung und Installation von Computernetzwerken, über Server- und IT-Security Lösungen bis hin zu Wartungs- und Serviceverträgen.

Die techbold hardware services GmbH fertigt individuelle PC-Systeme, Server und Gaming PCs nach Kundenwunsch. Alle Computer werden auf die jeweilige Anwendung maß­geschneidert. Die Spezialisierung liegt auf Workstations für die Bearbeitung von Bild-, Videodaten und 3D-Renderings, auf Rechner für technisch-wissenschaftliche Zwecke und Gaming PCs.

Das rund 40-köpfige techbold Team verbindet die Routine und das Wissen erfahrener IT-Pioniere mit der Dynamik und Flexibilität eines Startup-Unternehmens.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.techbold.at

Rückfragen & Kontakt:

Presse techbold

Telefon: 0664/5321724

E-Mail: presse @ techbold.at