Schwarz/Hungerländer: Kopftuchverbot richtige und wichtige Entscheidung

Entwicklung der Kinder steht im Mittelpunkt - Rot-Grün muss Kopftuchverbot in Wien konsequent umsetzen

Wien (OTS) - „Das Kopftuchverbot in Volksschulen ist ein richtiger und wichtiger Schritt zu einem selbstbestimmten Leben. Die Kinder stehen bei uns im Mittelpunkt“, so die Bildungssprecherin der neuen Volkspartei Wien Sabine Schwarz zum Antrag, der heute im Unterrichtsausschuss des Nationalrats auf den Weg gebracht wurde. „Das Kopftuch ist ein politisches Zeichen, das in Kindergärten und Volksschulen nichts verloren hat. Junge Mädchen brauchen die Möglichkeit, sich zu selbstbestimmten Frauen entwickeln zu können. Mit einem vom Elternhaus verordneten Kopftuchzwang ist das nicht möglich“, so Schwarz. Es muss nun eine konsequente Umsetzung des Verbots von der Stadtregierung erfolgen – ist das Thema doch insbesondere ein Wiener Thema. Viel zu lange hat Rot-Grün hier weggesehen.

In Wien gebe es nachweislich Probleme und Herausforderungen im Bildungs- und Integrationsbereich. „Ob Islam-Kindergärten oder mangelnde Deutschkenntnisse: Rot-Grün hat hier jahrelang untätig zugesehen und das Entstehen von Parallelgesellschaften zugelassen. Es darf in einer pluralistischen Gesellschaft wie unserer nicht sein, dass Mädchen gezwungen werden, Kopftücher zu tragen. Die Bundesregierung handelt im Sinne unserer Kinder“, hält die Integrationssprecherin der neuen Volkspartei, Caroline Hungerländer, abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien