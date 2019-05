AVISO: NEOS-PK „Neue Enthüllungen in der Causa Eurofighter“, Donnerstag, 9. Mai, um 9:30 Uhr

mit NEOS-Fraktionsführer Michael Bernhard

Wien (OTS) - Michael Bernhard, NEOS-Fraktionsführer im Eurofighter-Untersuchungsausschuss, präsentiert am Donnerstag vor Sitzungsbeginn neue brisante Dokumente im Fall Eurofighter.



Die Vertreter_innen der Medien sind herzlich eingeladen.



NEOS-PK „Neue Enthüllungen in der Causa Eurofighter“



Datum: 09.05.2019, 09:30 - 09:45 Uhr



Ort: Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, vor dem Lokal 7, Heldenplatz Segmentbogen, 1. , Wien



