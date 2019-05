OTTO Österreich und Andreas Gabalier präsentieren gemeinsame Trachtenkollektion

Der Online Player und der Volks-Rock’n‘Roller erstmals auf einer Bühne

Wien (OTS) -

Als Highlight der Frühjahr-Sommer-Saison 2019 launcht die Lifestyle-Plattform OTTO Österreich mit dem Volks-Rock’n‘Roller Andreas Gabalier eine gemeinsame Trachtenkollektion

Die kreierte Kollektion besteht aus Herren-, Damen- sowie Kindermode inklusive Accessoires und umfasst in Summe 61 Artikel, die allesamt Andreas Gabaliers individuelle Handschrift tragen

OTTO bewirbt die Andreas-Gabalier-Kollektion exklusiv mit seinem Namen und seinem Gesicht: Dazu startete am 6. Mai eine Branding-Kampagne, die sowohl im TV als auch online präsent ist



Tracht ist Trumpf, und das nicht erst seit Kurzem. Der Hype um den alpinen Chic schlägt sich auch auf die Verkaufszahlen nieder. Wenn man sich die Umsatzentwicklung ansieht, sind Trachten gefragter denn je. In der Regel zeigt sich dabei der Mai als kaufstärkster Monat im gesamten Jahr. Für die Lifestyle-Plattform OTTO Grund genug, dieser Lust an der Tracht kreativen Ausdruck zu verleihen. In Zusammenarbeit mit dem Volks-Rock’n‘Roller Andreas Gabalier, aktuell einer der erfolgreichsten Musiker Österreichs, entstand nun eine gemeinsame Trachtenkollektion. Die kreierten Teile repräsentieren Tracht als alltagstaugliche, variantenreiche Lifestyle-Mode, die hochwertige Ausstrahlung, aber auch genau jenen individuellen Touch mittransportiert, den Andreas Gabalier mit seinem unverwechselbaren Musikstil verkörpert.

Authentisch, exklusiv, selbstbewusst

Die seit 1. Mai 2019 auf ottoversand.at erhältliche Kollektion zeichnet sich durch ein selbstbewusstes Wechselspiel aus femininem Touch, typischem Karomuster und gleichsam rockigen, bodenständigen Motiven aus. Das Spektrum reicht von Spitze und Schnürungen bis hin zu verspielten Applikationen und sportlich-frecher Wandelbarkeit. In Summe umfasst die Kollektion 61 Artikel aus Herren-, Damen- und Kindermode inklusive Accessoires, die allesamt Andreas Gabaliers individuelle Handschrift tragen, sowohl in der gesamtkonzeptionellen Ausrichtung wie auch im kleinen Detail. „Unsere Kollektion mit Andreas Gabalier zeigt, wie alltagstauglich und zugleich stilecht Tracht wirklich sein kann. Der vielseitige und authentische Charakter von Andreas Gabalier entspricht dem Selbstverständnis der Zielgruppe, die Wert auf Design und Tragekomfort legt und ermutigt sie, Tracht nicht nur anlassbezogen aus dem Schrank zu holen“, betont Mag. Harald Gutschi, Geschäftsführer der UNITO-Gruppe, welche auch die Lifestyle-Plattform OTTO Österreich unter ihrem Unternehmensdach vereint.

Am 6. Mai startete eine breite Branding-Kampagne, diese ist sowohl online als auch im TV präsent, ein eigens mit Andreas Gabalier produzierter Spot verleiht der Kampagne die nötige Kraft. Eine Display-Kampagne wird zeitgleich von Social-Media-Maßnahmen und inspirativen, schlanken Trachtenkatalogen unterstützt. Das gesamte Werbebudget beträgt knapp 500.000 Euro.

Die gesamte Trachtenkollektion von Andreas Gabalier wird auf 20 Online-Plattformen der Otto Group in Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Ungarn, Slowakei und Tschechischen vertrieben.

