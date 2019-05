Nehammer: Verbot des Kinderkopftuchs ist richtiger Schritt zum Schutz junger Mädchen

VP-Integrationssprecher kritisiert mangelndes Verantwortungsbewusstsein der Opposition

Wien (OTS) - „Heute konnten wir als Regierungsparteien einen richtigen Schritt für junge muslimische Mädchen setzen. Das Verbot des Kopftuchs in der Schule ist ein entscheidender Schritt zur besseren Integration und zur Verminderung von Diskriminierungen. Wir sorgen damit dafür, dass die Integrationschancen von jungen Mädchen steigen“, so Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei.



„Erschütternd ist, dass die Oppositionsparteien SPÖ, NEOS und JETZT hier kein Verantwortungsbewusstsein zeigen. Es reicht nicht, sich immer lautstark als diejenigen zu inszenieren, denen der Schutz von Mädchen und Frauen besonders am Herzen liegt. Man muss auch Taten setzen, wenn sie zu setzen sind. Das haben SPÖ, NEOS und Jetzt heute verabsäumt“, so Nehammer.



„Angesichts der aktuellen Diskussionen rund um das Kopftuch, aber auch um die Ausübung des Ramadans in Schulen, muss eines klar festgehalten werden: Die Entwicklung der Kinder und das Wohl der Kinder muss immer Vorrang haben. Vor allem, wenn es um die Gesundheit und die Integration geht“, so Nehammer abschließend.



