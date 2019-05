Aller guten Dinge sind drei: TPA Partnerin Karin Fuhrmann zum dritten Mal zur Steuerberaterin des Jahres gewählt

Es ist ganz fantastisch, dass TPA auch heuer wieder trotz des starken Mitbewerbs reüssiert hat. Es ist eine schöne Bestätigung, dass TPA mit der gelebten Face-to-Face-Strategie, bei der wir Kunden auf Augenhöhe begegnen und auch unsere Mitarbeiter fördern und wertschätzen, auf dem richtigen Weg ist. Das positive Feedback spornt natürlich auch für die Zukunft an. Karin Fuhrmann, TPA Partnerin

Es steckt ausschließlich Teamwork hinter den Awards. Besonders schätze ich, dass ich auch von den jungen Kollegen als fachlicher Sparring-Partner herangezogen werde. Karin Fuhrmann, TPA Partnerin

Wien (OTS) - Am 7. Mai 2019 wurden in den Wiener Sofiensälen die Ergebnisse der Wahl zum Steuerberater des Jahres vorgestellt. Die Steuerberaterin und TPA Partnerin Karin Fuhrmann ging bereits zum dritten Mal als Siegerin in der Kategorie „Immobilien- und Bauwirtschaft“ hervor.

Zum fünften Mal in Folge organisierten "Die Presse" und die ifa AG die Wahl "Steuerberater des Jahres". Aus über 10.000 Nominierungen wurden die Besten der Besten der Branche in acht Kategorien gewählt.

TPA ging mit 6 Nominierungen – zwei davon in der Kategorie "Immobilien- und Bauwirtschaft" – ins Rennen. Umso größer war die Freude bei Karin Fuhrmann, die bereits 2015 und 2017 den Abakus gewann. Die Immobilien-Expertin zu ihrem diesjährigen Sieg: " Es ist ganz fantastisch, dass TPA auch heuer wieder trotz des starken Mitbewerbs reüssiert hat. Es ist eine schöne Bestätigung, dass TPA mit der gelebten Face-to-Face-Strategie, bei der wir Kunden auf Augenhöhe begegnen und auch unsere Mitarbeiter fördern und wertschätzen, auf dem richtigen Weg ist. Das positive Feedback spornt natürlich auch für die Zukunft an. "

Karin Fuhrmann weiter "Es steckt ausschließlich Teamwork hinter den Awards. Besonders schätze ich, dass ich auch von den jungen Kollegen als fachlicher Sparring-Partner herangezogen werde."

Die Initiatoren haben den Award eingeführt, um eine für die Wirtschaft wichtige Berufsgruppe zu würdigen, die sonst nur wenig Aufmerksamkeit für ihre Leistungen erhält – obwohl sie maßgeblich zum Erfolg heimischer Wirtschaftstreibender beiträgt. Entschieden haben jene, die es wirklich wissen müssen – die Kundinnen und Kunden der Steuerberatungskanzleien. Eine Fachjury wählte dann aus den KandidatInnen mit den meisten Kunden-Nominierungen in insgesamt neun Kategorien die besten aus.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA feiert 2019 40-jähriges Jubiläum und ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in 14 österreichischen Niederlassungen in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl beschäftigt. Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell | Head of Corporate Communications

T. 01 588 35-428

gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles | Corporate Communications

T. 01 588 35-217

isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at



TPA Steuerberatung GmbH

Praterstraße 62-64, 1020 Wien

https://www.tpa-group.at

https://www.tpa-group.com