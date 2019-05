ORF SPORT + mit „Players – Das Golfmagazin 2019“

Am 9. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 9. Mai 2019, in ORF SPORT + sind „Players – Das Golfmagazin 2019“ (Folge 1 um 19.00 Uhr, Folge 2 um 19.30 Uhr), die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte vom „Race around Niederösterreich“ 2019 um 20.15 Uhr, vom European Open Innsbruck (Klettern) um 20.45 Uhr und von der Staatsmeisterschaft Kombination 2019 (Tanzen) um 21.30 Uhr sowie das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.30 Uhr.

In Folge 2 vom „Players“ zu sehen: Aller Anfang ist Pro! (anlässlich der Österreichischen Vierer-Meisterschaften); Mein Weg zum Golf: Ein Porträt mit besonderer Geschichte; Kopfsache?

Markus Brier im Gespräch über den mentalen Part im Golfsport; Der gute Tipp: Schräglagen rund ums Grün; Love is in the air (lernt man den Partner fürs Leben am Golfplatz kennen?)

„Players“, das Sport- und Service-Magazin für alle Golffans, bietet spannende und interessante Beiträge über die Faszination des Golfens, zeigt die Schönheit der heimischen Golfregionen, stellt die heimischen Topturniere in den Fokus, hilft in Fragen zu Gesundheit und Fitness und fördert den Spaß am Spielen.

Details unter http://presse.ORF.at. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 8. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

