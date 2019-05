Kogler: Klimaschutz-Nagelprobe für SPÖ

Grüne: Doskozil-SPÖ soll Antrag für massiven Flughafen-Ausbau zurückziehen

Wien (OTS) - Der Grüne Bundessprecher und Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Werner Kogler, begrüßt den Vorstoß der Burgenländischen Grünen gegen den Bau der 3. Piste am Flughafen Wien. „Der massive Ausbau des Flughafens Wien-Schwechat führt entgegen mancher Behauptungen zu einer deutlichen Mehrbelastung von Menschen, Klima und Umwelt. Er bringt um ein Drittel mehr Flugverkehr, mehr Fluglärm und mehr Klimabelastung “, sagt Kogler. Die burgenländische Grünen-Chefin Regina Petrik hatte am Mittwoch in einer Pressekonferenz an die SPÖ appelliert, von ihrer Linie pro 3. Piste (ein entsprechender Antrag soll morgen, Donnerstag, im Landtag abgestimmt werden) abzuweichen.

"Wenn die Sozialdemokraten es mit Klimaschutz und dem - neuerdings von den roten EU-KandidatInnen - so strapazierten Green New Deal ernst meinen, dann muss die SPÖ auch entsprechend agieren. Derzeit geht die Doskozil-SPÖ mit ihrem blauen Koalitionspartner – wie die Bundes-Roten - in die völlig gegensätzliche Richtung", betont Kogler.

„Umso wichtiger ist der Einsatz der Grünen im Burgenland gegen die 3. Piste“, unterstützt Kogler die Grünen im Burgenland. „Das ist die Nagelprobe. Jetzt kann die SPÖ einmal zeigen, ob sie es ernst meint mit dem Schutz unserer Umwelt oder doch wieder gegen Klimaschutz und für umweltschädliche Milliardenprojekte stimmt." Wer nicht nur Sonntagsreden zum Klimaschutz will, sondern echte Umsetzung, der ist bei den Grünen am besten aufgehoben. Kogler: "Für die Grünen heißen Worte für das Klima auch Taten für das Klima.“





