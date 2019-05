17. Mai ist IDAHIT: Seite an Seite im EuroPride-Jahr

Demonstration in Wien für gleiche Rechte und Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und intergeschlechtlichen Menschen

Wien (OTS) - Seite an Seite geht die Wiener LGBTIQ-Community (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen) ins EuroPride-Jahr: Zum IDAHIT am 17. Mai, dem internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie, geht sie gemeinsam auf die Straße gegen Diskriminierung und für gleiche Rechte. Die Demo beginnt um 17:00 Uhr am Christian-Broda-Platz am Westbahnhof und geht über die Mariahilfer Straße bis zum Platz der Menschenrechte beim Museumsquartier, wo die Abschlusskundgebung stattfindet.

Es geht nicht nur um gleiche Partnerschaftsrechte, es geht nicht nur um die „Homos“ und es geht nicht nur um jene, die einen österreichischen Pass besitzen. Seite an Seite – über Parteigrenzen, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und körperliche Geschlechtsmerkmale hinweg – geht die LGBTIQ-Community auf die Straße, um laut und sichtbar für die Rechte von allen einzutreten. Auch für jene, die es nicht (mehr) können, zum Beispiel die Opfer von Verfolgung in Tschetschenien, abgeschobene Menschen, intergeschlechtliche Kinder oder Opfer von Hasskriminalität.

Gleichzeitig ignoriert die österreichische Bundesregierung die LGBTIQ-Communtiy nicht nur, sondern legt ihr immer wieder Steine in den Weg. Sei es im Fall von LGBTIQ-Personen auf der Flucht, beim Umgang mit Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofs oder beim Kampf gegen Hass und Diskriminierung. Egal wer wir sind, egal wen wir lieben oder wie wir uns selbst definieren – in diesem Land müssen alle dieselben Rechte und Chancen haben! Deswegen rufen die Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien, Queer Base, VIMÖ, die SoHo, die Grünen Andersrum und AfroRainbowAustria in diesem Jahr gemeinsam zur Demo auf.

Der IDAHIT erinnert an den 17. Mai 1990, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschloss, Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen.

