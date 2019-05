Steuerberater des Jahres 2019: DI Karin Wagenbauer-Necas beste Beraterin von Ärzten und Freiberuflern

Wien (OTS) - Über eine besondere Auszeichnung freut sich das Team von NWT: am 7. Mai 2019 wurde DI Karin Wagenbauer-Necas vom Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen NWT in den Wiener Sofiensälen zur „Steuerberaterin des Jahres“ gekürt. Damit entschied NWT heuer bereits zum zweiten Mal den Wettbewerb für sich. Im Jahr 2017 wurde Mag. Cornelius Necas (WP, StB, Geschäftsführer der NWT) zum Steuerberater des Jahres 2017 in der Kategorie „Beratung von Banken und Finanzdienstleistern“ gewählt. Die erst im Jahr 2012 von den beiden gegründete Steuerberatungskanzlei NWT konnte damit innerhalb weniger Jahre Ihre Rolle als führendes innovatives, verlässliches und kreatives Dienstleistungs-Team in Österreichs Steuerberaterszene unter Beweis stellen.



Zum fünften Mal gingen Österreichs Steuerberatungskanzleien heuer ins Rennen um die begehrte Auszeichnung. Die Initiatoren haben den Award eingeführt, um eine für die Wirtschaft wichtige Berufsgruppe zu würdigen, die sonst nur wenig Aufmerksamkeit für ihre Leistungen erhält – obwohl sie maßgeblich zum Erfolg heimischer Wirtschaftstreibender beiträgt. Entschieden haben jene, die es wirklich wissen müssen – ausschließlich die Kundinnen und Kunden der Steuerberatungskanzleien konnten ihre Favoriten nominieren. Eine Fachjury wählte dann aus den KandidatInnen mit den meisten Kunden-Nominierungen in insgesamt acht Kategorien die besten aus.

