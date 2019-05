Europatag: Bundespräsident Van der Bellen und EYFON-Präsident Leitl diskutieren mit Jugendlichen über Chancen in Europa

European Youth Forum Neumarkt will Jugend für Europa begeistern - Appell an junge Menschen, bei der Europawahl am 26. Mai Wahlrecht für gemeinsames Europa zu nutzen

Wien (OTS) - Die Chancen der Jugend in Europa diskutierten im Vorfeld des Europatags am 9. Mai steirische Jugendliche von EYFON (European Youth Forum Neumarkt) gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie EYFON-Präsident Christoph Leitl und Geschäftsführer Christian Buchmann in Wien. „Ziel von EYFON ist es, bei jungen Menschen Begeisterung für Europa zu wecken. Das ist auch mein Ziel“, betont Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

„Der Europagedanke des Friedens und Zusammenhaltes mag alt sein, aber ein Blick auf das Weltgeschehen zeigt: Die Idee eines friedlichen und solidarischen Europa ist aktueller denn je!“, sagt EYFON-Präsident Leitl. Es liege an der europäischen Jugend, den europäischen Weg in eine sichere, friedliche und stabile Zukunft mitzugestalten.

Die jungen Menschen müssten sich aber auch ihrer „europäischen Verantwortung bewusst sein“, unterstreichen Bundespräsident Van der Bellen und EYFON-Präsident Leitl - etwa, indem sie bei der Europawahl am 26. Mai von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen und „für ein gemeinsames Europa“ zur Wahl gehen. „Ein einiges Europa ist nicht selbstverständlich!“, so Van der Bellen und Leitl. Das hat nicht zuletzt der Brexit gezeigt. Österreich ist eines von nur zwei Ländern der Europäischen Union, in denen schon 16-Jährige an der EU-Wahl teilnehmen dürfen.

Das European Youth Forum Neumarkt EYFON, das Leitl im vergangenen Jahr initiiert hat, ist ein Begegnungs- und Dialogzentrum auf der Europaburg Forchtenstein in Neumarkt in der Steiermark, bei dem europäische Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren im Mittelpunkt stehen. Auf der Europaburg werden unterschiedlichste Foren wie z.B. JugendTage und LehrlingsTage für junge Menschen organisiert, wobei der Fokus auf Mittel-, Ost- und Südosteuropa liegt. Voriges Jahr waren insgesamt rund 1000 Jugendliche aus 20 Ländern auf der Europaburg zu Gast.

Wichtige Partner und Sponsoren von EYFON sind unter anderem Wiener Städtische Versicherungsverein, Magna International, OeNB, LinzTextil, Vertretung der EU-Kommission in Österreich, Land Steiermark, Wirtschaftskammer Österreich/Steiermark und Landesschulrat Steiermark.

Rückfragen & Kontakt:

EYFON European Youth Forum Neumarkt

GF Mag. Christian Buchmann

Tel: 0664/2644712