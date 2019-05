ORF III am Donnerstag: „Wilde Reise mit Erich Pröll“ in der Savanne Ostafrikas, „Politik live“ zur EU-Wahl 2019

Außerdem: „Die Tafelrunde“ mit Christoph & Lollo, Gregor Seberg, Nina Hartmann und Severin Groebner, „ORF III Spezial: Farkas, Waldbrunn & Co.“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information führt am Donnerstag, dem 9. Mai 2019, in der „Wilden Reise“ nach Ostafrika, in die „Savanne – Im Reich der Vulkane“ (20.15 Uhr). Im Krater des Nyiragongo-Vulkans liegt der größte Lavasee der Erde. Das angrenzende Grün verdankt seine Existenz dem Ascheregen, der aus den aktiven Vulkanen am Ostafrikanischen Grabenbruch hervorgeht und Lebensraum für die exotische Tierwelt mit Flughunden, Flamingos, Berggorillas und Co. bietet.

Eine „Runde der WahlbeobachterInnen“ (21.05 Uhr) unter der Gesprächsleitung von ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher befasst sich anschließend in „WAHL 19: Politik live“ mit aktuellen Ereignissen rund um die EU-Wahl. Die ersten TV-Duelle sind geschlagen, die Kampagnen lanciert, die Kandidatinnen und Kandidaten in Stellung gebracht. Wie schlagen sich die Parteien im bisherigen Wahlkampf? Wer setzt auf welches Thema? Und wem wird es schließlich gelingen, seine Wählerschaft zu mobilisieren? Darüber diskutieren u. a. Motivforscherin Sophie Karmasin, Kommunikationsberaterin Nina Hoppe, Kampagnenexperte Yussi Pick und Werbefachmann Alois Schober.

„Die Tafelrunde“ (21.55 Uhr) mit Gerald Fleischhacker lässt mit ihren Gästen den vergangenen Monat Revue passieren. Die Liedermacher Christoph & Lollo blicken musikalisch zurück: Klimademonstrationen, Stefan Petzner bei „Dancing Stars“ und die Scheidung von Thomas Gottschalk. Nina Hartmann philosophiert u. a. über das Liebesleben von Heidi Klum. Gregor Seberg äußert sich zur Präsidentschaftswahl in der Ukraine und Severin Groebner zum Sultan von Brunei sowie zu George Clooney.

ORF III schließt den Abend mit einem Best-of der lustigsten Fernseh-und Bühnenauftritte von Karl Farkas, Ernst Waldbrunn und weiteren österreichischen Kabarettgrößen in „ORF III Spezial: Farkas, Waldbrunn & Co.“ (22.50 Uhr).

