Favoriten: 35. MEMUSI-Orgeltreffen von 10.5. bis 12.5.

Wien (OTS/RK) - Drehorgel-Musikantinnen und Drehorgel-Musikanten aus sieben Nationen entlocken beim „35. Internationalen Orgeltreffen in Wien“ den Leierkästen sowohl beschwingte als auch seelenvolle Klänge. Organisiert wird diese jährliche Veranstaltung durch den „Club der Unternehmer“ im Böhmischen Prater. Auf ein geselliges Beisammensein der Werkelfrauen und Werkelmänner im einem Prater-Lokal am Freitag, 10. Mai (geschlossene Veranstaltung), folgt der melodische Teil: Am Samstag, 11. Mai, sind die Orgel-Spielerinnen und Orgel-Spieler im Zeitraum von 9.00 bis 12.00 Uhr im Bereich der Fußgängerzone Favoriten (Reumannplatz bis Columbusplatz) im Einsatz und von 13.30 bis 18.00 Uhr ertönen Drehorgel-Lieder im Böhmischen Prater (Saal „Tivoli“, 10., Laaer Wald 30 c). Die Darbietungen sind gratis. Monetäre Anerkennungsgaben weisen die Werklerinnen und Werkler nicht zurück. Informationen: Telefon 0664/160 89 00 (Klub-Obmann Franz Reinhardt).

Auskünfte per E-Mail einholen: office@reinhardt.at

Die Zusammenkunft hat die Kurz-Bezeichnung „MEMUSI 2019“ (MEchanische MUsik) und geht am Sonntag, 12. Mai, um 10.00 Uhr, mit einer Messe unter freiem Himmel (nächst dem „Riesenrad“ im Böhmischen Prater im Laaer Wald) weiter. Hernach konzertieren die Werkel-Virtuosinnen und Werkel-Virtuosen von 11.00 bis 18.00 Uhr an verschiedensten Orten im Prater-Gelände. Der Ohrenschmaus ist kostenlos. Kleine Spenden sind dennoch gerne gesehen. Nähere Informationen über die traditionsreiche Drehorgel-Veranstaltung erteilen die Koordinatoren via E-Mail: office@reinhardt.at.

Allgemeine Informationen:

Böhmischer Prater: Club der Unternehmer: www.xn--bhmischerprater-8sb.at/club-der-unternehmer/

Veranstaltungen im Böhmischen Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse