„Eurovision Song Contest“ – PAENDA auf Erkundungstour in Tel Aviv

Der ESC 2019 online und Teletwitter im ORF TELETEXT

Wien (OTS) - PAENDA auf Erkundungstour in Tel Aviv – nach dem ersten Probentag und dem Empfang in der österreichischen Botschaft stand für Österreichs Song-Contest-Künstlerin ein Spaziergang durch die Gastgeberstadt auf dem Programm. Vom belebten Carmel Market ging es ins historische Jaffa. PAENDA: „Wir hatten heute ein wenig Freizeit – und die haben wir genutzt, um durch einige Stadtteile zu flanieren. Tel Aviv ist unfassbar großartig!“ Fotos von PAENDAs Tour durch Tel Aviv sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Teletwitter im ORF TELETEXT während der Live-Shows

Auch 2019 bietet der ORF TELETEXT allen Song-Contest-Fans wieder sein erfolgreiches Teletwitter-Service an: Das bedeutet, dass bei den „Eurovision Song Contest“-Semifinalen und dem Finale wieder im ORF TELETEXT getwittert werden kann bzw. auf Twitter (Hashtag #ESCORF) gepostete Kommentare im ORF TELETEXT während der TV-Shows am Fernsehgerät eingeblendet werden können. Die von der Teletext-Redaktion ausgewählten Tweets – zum Beispiel besonders witzige oder originelle – können über Seite 780 am unteren Bildschirmrand – ähnlich wie Untertitel – aufgerufen werden, sodass Fans gleichzeitig die TV-Show sehen und die Tweets lesen können.

Aus technischen Gründen sind dabei Tweets mit Bildern oder Links ausgeschlossen, für die Veröffentlichung können nur Tweets mit maximal 140 Anschlägen berücksichtigt werden. Auf ORF TELETEXT-Seite 781 gibt es genaue Erläuterungen, auch zum Abruf auf Set-Top-Boxen, bei denen Untertitel und damit auch der Teletwitter nur im Untertitelungs-Menü der Box angewählt werden müssen.

Der „Eurovision Song Contest“ im Internet

Das ORF.at-Network stellt online alles Wissenswerte rund um den Musik-Event bereit: ORF.at informiert dabei nicht nur in ausführlichen Vor- und Nachberichten über die Shows, die Acts und das Geschehen vor und hinter den Kulissen. ESC-Fans können bei den Semifinalen und dem Finale im Web auch direkt mitfiebern – und zwar mit dem multimedialen news.ORF.at-Live-Ticker und den Live-Streams der ORF-TVthek.

Auf der ORF-TVthek gibt es bereits während der Live-Sendungen auch Video-on-Demands. Weitere Features: ein Video-on-Demand-Themenschwerpunkt und ein Videoarchiv, in dem die österreichischen Beiträge der vergangenen Jahrzehnte nachgesehen werden können. Auf ORF extra (extra.ORF.at) gibt es ein Presskit (u. a. mit CD) von PAENDA zu gewinnen. Außerdem informiert ein Newsletter über das ESC-Programm.

PAENDAs weiterer Fahrplan bis zum zweiten Semifinale des „Eurovision Song Contest“:

Freitag, 10. Mai:

Zweite Probe in Tel Aviv und anschließende Pressekonferenz

Sonntag, 12. Mai:

Bürgermeisterempfang und offizielle Eröffnung des ESC 2019

Mittwoch, 15. Mai:

Generalprobe zum zweiten Semifinale – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Donnerstag, 16. Mai:

ESC 2019 – Zweites Semifinale (Österreich mit Startnummer 9) ab 21.00 Uhr, live in ORF 1

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at