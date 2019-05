Sabine „Sassy“ Holzinger, Hans Theessink, Florian Klenk und Christian Bachler zu Gast in „Stöckl.“

Am 9. Mai um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 9. Mai 2019, um 23.05 Uhr in ORF 2 „Die Seer“-Sängerin Sabine „Sassy“ Holzinger, Blues-Gitarrist Hans Theessink, „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk und Bergbauer Christian Bachler zu Gast bei Barbara Stöckl.

Es ist ein Konflikt, der seinen Ursprung auf Facebook hatte und unter dem Titel „Bauer vs. Bobo“ auch medial für Aufsehen sorgte: Der steirische Bergbauer Christian Bachler übte in einem Video scharfe Kritik an dem Journalisten Florian Klenk, nachdem dieser das sogenannte „Kuh-Urteil“ verteidigt hatte. Den inzwischen mehr als 245.000-mal aufgerufenen Clip beendete Bachler mit einer Herausforderung: „Steigen Sie herunter von Ihrem hohen Ross in der Bobo-Bubble in Wien – und kommen Sie im Sommer 2019 zu uns und arbeiten Sie eine Woche auf der Alm mit.“ Klenk sagte zu. Bei Barbara Stöckl treffen die beiden nun erstmals persönlich aufeinander. Was erwartet den Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung „Falter“ auf dem höchstgelegenen Bergbauernhof der Steiermark? Und haben der Landwirt und der Journalist am Ende vielleicht sogar mehr gemeinsam als zunächst gedacht?

Für Hans Theessink gehört es zu seinem Musikeralltag, verschiedenste Menschen zusammenzubringen. Der legendäre Blues-Gitarrist, der aus den Niederlanden stammt und seit 35 Jahren in Wien zu Hause ist, tourt auch mit 71 Jahren noch rund um den Globus und schart dabei viele Musikgrößen um sich. Eine von ihnen ist Sabine Holzinger, die auch auf Theessinks neuem Album zu hören ist. Als Stimme der Mundartband „Die Seer“, die mit Klassikern wie „Wilds Wossa“ österreichische Musikgeschichte geschrieben hat, geht „Sassy“ dieses Jahr auf Konzerttournee und kreuzt mit Fans im Mittelmeer.

