Weingut Cobenzl lädt am 17. Mai zum „Tag der offenen Kellertür“

Jahrgangspräsentation, Verkostung herausragender Lagenweine, Kellertour und Kulinarik

Wien (OTS) - Das Weingut der Stadt Wien lädt am 17. Mai 2019 von 11 bis 21 Uhr zum traditionellen „Tag der offenen Kellertür“. Neben der Jungwein- und Lagenweinverkostung können die Besucherinnen und Besucher an kostenlosen Führungen durch den Weinkeller und das Presshaus teilnehmen.

„Wir haben in Wien rund 700 Hektar streng geschützte Weinbaufläche, das ist weltweit einzigartig und trägt wesentlich zur hohen Lebensqualität in unserer Stadt bei. Diese Kulturlandschaft ist ein wichtiger Erholungsraum und bringt darüber hinaus jedes Jahr eine Vielfalt herausragender Weine hervor“, so Umweltstadträtin Ulli Sima. „Ich lade alle Wienerinnen und Wiener ein, sich am 17. Mai von der hohen Qualität der Weine zu überzeugen. Es ist die ideale Gelegenheit, in geselliger Runde den neuen Jahrgang und auch so manche Lagenrarität zu verkosten!“

Weinjahr der Herausforderungen

2018 war ein Jahr der Wetterextreme: vor allem die Trockenheit im Sommer und der heftige Regen kurz vor der frühen Weinlese im August stellte die Wiener Winzerinnen und Winzer vor große Herausforderungen. Wer dabei jedoch auf Bodenpflege und viel Handarbeit im Weingarten sowie auf größte Sorgfalt bei der Ernte und im Keller gesetzt hatte, wurde mit einem großartigen Jahrgang belohnt. „Mit viel Know-how und Einsatz konnten wir das Potenzial unserer Weingärten optimal nutzen und bestmöglich in die Flasche bringen: sortentypisch mit viel Terroir, reif und charakteristisch“, zeigt sich Cobenzl-Betriebsleiter Thomas Podsednik mit dem neuen Jahrgang sehr zufrieden.

Verkostung Wiener Lagenweine und ÖTW-Erste Lagen

Eine schöne Gelegenheit, die Vielschichtigkeit und Eigenständigkeit der Wiener Weine zu ergründen, bietet die „Lagen-Verkostung“, welche im Rahmen der Jahrgangspräsentation am 17. Mai angeboten wird.

Seit Herbst 2018 ist das Weingut Cobenzl stolzes Mitglied der Österreichischen Traditionsweingüter (ÖTW). Nur allerbeste Lagen ausgesuchter Weinbaugebiete dürfen in Österreich die berühmte Klassifikation „ÖTW.Erste Lage“ führen. Gleich drei der Cobenzl-Rieden zählen zu den Auserwählten, die die strengen Kriterien der Österreichischen Traditionsweingüter erfüllen: Ried Seidenhaus und Ried Steinberg in Grinzing sowie die Ried Preussen am Nussberg. Ein spannendes Tasting ist garantiert!

„Tag der offenen Kellertür“ am Weingut Cobenzl

Freitag, 17. Mai 2019, von 11 bis 21 Uhr

Der Eintritt ist frei. Verkostungsbons sind zum Preis von 5 Euro (fünf Weinproben) beziehungsweise 10 Euro (zehn Weinproben) vor Ort erhältlich.

Weingut Wien Cobenzl

Am Cobenzl 96, 1190 Wien

Tel.: 01 320 58 05

www.weingutcobenzl.at

