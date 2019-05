IBS Software vereinheitlicht die Flotten- und Crew-Betriebssoftware der LATAM Airlines Group

Santiago, Chile (ots/PRNewswire) - IBS Software (IBS) wurde von der LATAM Airlines Group als Anbieter von Technologielösungen zur Vereinheitlichung der Flotten- und Crew-Betriebssoftware der Gruppe ausgewählt. Der mehrjährige Vertrag wurde Ende letzten Monats in der Firmenzentrale von LATAM in Santiago, Chile, unterzeichnet. Die LATAM Airlines Group ist Lateinamerikas führende Fluggesellschaft und bietet Verbindungen zu mehr als 140 Destinationen in 26 Ländern weltweit an, darunter sechs Inlandsmärkte in Lateinamerika.

Im Rahmen des Vertrages wird das System iFlight NEO von IBS eine einzige, integrierte Betriebsplattform für die angeschlossenen Fluggesellschaften von LATAM im globalen Netzwerk bereitstellen. Die Software wird LATAM helfen, Prozesse und Systeme zu vereinfachen und zu zentralisieren, um somit Effizienz zu verbessern und Betriebskosten zu senken.

iFlight NEO von IBS ist eine integrierte digitale Plattform für End-to-End-Flugbetrieb, Crew-Management und Störungsmanagement für Fluggesellschaften, Airline-Gruppen und -Allianzen. Die browserbasierte Anwendung wird die Abläufe bei den Partner-Airlines von LATAM vereinheitlichen und rationalisieren, indem sie eine einzige digitale Plattform basierend auf einem Software-as-a-Service (SaaS)-Modell bietet.

Die iFlight NEO-Plattform ist der Inbegriff der Automatisierung mit mehreren Tools und Funktionen, die Fluggesellschaften helfen sollen, Ressourcen zu optimieren, neue Technologien einzusetzen und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Die Lösung wird LATAM auch helfen, schnell auf mögliche Störungen zu reagieren und die Auswirkungen auf die Fahrgäste zu minimieren.

"Mit einer Flotte von über 310 Flugzeugen, die täglich rund 1.300 Flüge auf fünf Kontinenten durchführen, verfügen wir über einen komplexen und dynamischen Betrieb. Als Teil unseres Engagements, unseren Kunden branchenführenden Service zu bieten, setzen wir weiterhin die neuesten Technologien und digitalen Tools ein, um noch effizienter zu arbeiten und sicherzustellen, dass unsere Passagiere pünktlich dort ankommen, wo sie hin wollen", sagte Hernán Pasman, Chief Operations Officer der LATAM Airlines Group.

"Dass sich eine der größten Airline-Gruppen Amerikas für uns entschieden hat, zeugt nicht nur von der zunehmenden Akzeptanz von iFlight NEO als hochmoderne Plattform für Airline Operations, sondern auch von dem Vertrauen in unsere Fähigkeit, erfolgreich termin- und budgetgerecht zu liefern. Dies ist eine große und komplexe digitale Transformation und wir sind zuversichtlich, LATAM einen erheblichen Geschäftsmehrwert zu verschaffen", sagte Jitendra Sindhwani, President & Head - Global Sales and Marketing, IBS Software.

Informationen zu IBS Software

IBS ist ein multinationales IP-basiertes Technologieunternehmen mit über 3.000 Mitarbeitern, das Lösungen der nächsten Generation für missionskritische Betriebsprozesse einiger der besten Fluggesellschaften, hochfrequentiertesten Flughäfen, führenden Kreuzfahrtgesellschaften, Top-Öl- und Gas-Unternehmen sowie renommierter Reiseveranstalter und Hotelgruppen der Welt bereitstellt. IBS bietet außerdem Beratung und maßgeschneiderte Software-Dienstleistungen für diese Geschäftsbereiche an. IBS ist ein Investitionsunternehmen von Blackstone und betreut von weltweit neun Niederlassungen aus über 170 Kunden. IBS bietet IT-Systeme für Personenverkehr (einschließlich Loyalty- und Mitarbeiterreisen), Frachtbetriebe, Flugbetriebs- und Besatzungsdienste, Flughafenbetriebe und Flugzeugwartungstechnik, was IBS zu dem Unternehmen macht, das der Luftfahrtbranche die umfassendste Bandbreite an Technologieprodukten anbietet.

