Cyber Security Challenge 2019 - Start der Qualifikation

Kunasek: "Unser Ziel ist es, Cyber-Talente zu finden und zu fördern"

Wien (OTS) - Am 8. Mai 2019 startet die Cyber Security Challenge 2019. Auch heuer geht es wieder darum, junge IT-Sicherheitsexperten zu finden und für eine Karriere im Cyber-Sicherheitsbereich zu begeistern. Gut ausgebildetes Personal ist der Schlüssel zum Schutz der eigenen Netze und der digitalen Infrastruktur. Daher unterstützt das Verteidigungsministerium diese Veranstaltungsserie von Beginn an.



Bundesminister Mario Kunasek sieht hier eine Kooperation mit gegenseitigen Vorteilen: „Sichere Kommunikationsnetze und funktionierende IT-Systeme sind eine Voraussetzung für die Einsatzfähigkeit des Österreichischen Bundesheeres. Daher investieren wir seit Jahren in eine moderne Infrastruktur und Ausbildung für unser Fachpersonal. Unser Ziel ist es, geeignetes Personal zu finden und zu fördern, um die kommenden Herausforderungen bewältigen zu können. Daher unterstützen wir die Cyber Security Challenge 2019.“



Junge Talente können ihre Fähigkeiten im Cyber-Grundwehrdienst und als Verwaltungspraktikanten einbringen. Weiters bieten sich Karrieremöglichkeiten als Experte im Cyber-Bereich des Österreichischen Bundesheeres.



Die Qualifikation der Cyber Security Challenge findet von 8. Mai bis Ende August 2019 als Online-Bewerb statt. Die besten zehn Schüler bzw. Studenten werden von 1. bis 3. Oktober 2019 in Fürstenfeld gegeneinander antreten.







Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer