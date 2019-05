Legal Tech Update: Präsentation Legal Tech Map Austria 2019

Am 06.05.2019 luden LexisNexis und Future Law erneut zu einem „Legal Tech Update“ statt. Im Wiener Looshaus präsentierte Future Law die neuesten Legal Tech Trends.

Wien (OTS) - Sophie Martinetz, Gastgeberin und Gründerin von Future Law, startete das Programm mit der Präsentation der Legal Tech Map Austria 2019, die sich auf österreichische Legal Tech Unternehmen und Start-Ups konzentriert. Die Übersicht zeigt, dass die Legal Tech Landschaft in Österreich schon sehr viele Bereiche abdeckt. Der Schwerpunkt liegt auf folgenden Themen, wobei hier auch Tools aus anderen Ländern aufgezeigt werden, die aber auch in Österreich verwendet werden:

Legal Research Tools, Law to Students, Consumer Legal Advice, Contract, Legal Database, Lawyer Discovery, Blockchain based Tools, L2L (Legal to Legal), Legal Marketing, Legal Tech Partner, Legal Tech Accelerator, Legal Tools, Technology based and standardised Legal Advice Products und Legal Translation.

LexisNexis hat seine Tools in der Rechtsdatenbank Lexis 360® erweitert und zusammen mit dem Anwalt und Erbrechtsexperten Dr. Matthias Brand den ErbRechner entwickelt. Josefina Klöpfer, Produkt-Managerin bei LexisNexis, zeigte auf, wie sich damit Erb/Pflichtteile errechnen lassen, welche Varianten möglich sind und wie die Ergebnisse dargestellt werden.www.Lexis.at/ErbRechner

Zum Thema „Vertragsmanagement & Co – Herausforderungen der Digitalisierung für Rechtsabteilungen und in der Zusammenarbeit mit RechtsanwältInnen“ diskutierten anschließend Michael Lanzinger (Rechtsanwalt im Bereich Strafrecht), Roland Schreiner (Head of Legal, Atos IT Solutions and Services GmbH), Alma Steger (Rechtsanwältin im Bereich Familienrecht) unter der Moderation von Sophie Martinetz (Future-Law). Der angeregten Diskussion folgten zahlreiche Fragen aus dem Publikum. Beim anschließenden Get-Together fand ein

Mehr Informationen zum Thema Legal Tech finden Sie unter: https://www.lexisnexis.at/blog/

Mehr zum LexisNexis Erbrechner: www.Lexis.at/ErbRechner

https://future-law.at/praesentation-der-legal-tech-map-austria-2019/

____________________________________________________________________

Über LexisNexis

LexisNexis ist Österreichs führender Anbieter intelligenter Rechtsinformation.

Als Technologieführer kombiniert LexisNexis hochwertige Information aus Recht & Wirtschaft mit zukunftsweisenden digitalen Lösungen, um seinen Kunden mit schnelleren und relevanteren Antworten, zu besseren Entscheidungen und damit zu Vorsprung in Ihrem beruflichen Alltag zu verhelfen.

LexisNexis

Weil Vorsprung entscheidet!

Rückfragen & Kontakt:

LexisNexis

Mag. Yvonne Kusche

Marxergasse 25, 1030 Wien

Tel: 01/53452-1007

Yvonne.kusche @ lexisnexis.at