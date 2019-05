EGS nimmt zwei Männer nach Trickdiebstahl fest

Wien (OTS) - Datum: 07.05.2019

Uhrzeit: 11.00 – 14.30 Uhr

Adresse: 14., Hadikgasse

Beamten der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) ist es gelungen, zwei mutmaßliche Trickdiebe auf frischer Tat zu betreten. Die Männer im Alter von 30- und 31-Jahren konnten in der Hadikgasse festgenommen werden, nachdem sie in Zusammenarbeit und über ein Headset verbunden, zumindest vier versuchte Trickdiebstähle begingen. Einer der Täter beobachtete das Umfeld des Fahrzeuges und stach in einem passenden Moment ein Loch in die Reifen seiner Opfer. Während die Opfer mit dem Wechsel der Reifen beschäftigt waren, näherte sich der zweite Tatverdächtige und durchsuchte das Fahrzeuginnere. Nach kurzem Fluchtversuch wurden die beiden georgischen Staatsangehörigen festgenommen und befinden sich in Haft. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, überprüft derzeit ob es noch weitere Tatzusammenhänge gibt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestellet

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at