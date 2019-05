Ein Tabu im Fokus: Der Mann im Wechsel

Dr. Karl-Heinz Steinmetz informiert in seinem Vortrag am 20. Mai 2019 über die "Andropause" und stellt Ansätze der Traditionellen Europäische Medizin vor.

Wien (OTS) - Lange tot geschwiegen belegen neueste Forschungen, dass auch Männer „in den Wechsel kommen“ und die Folgen einer nachlassenden Hormonproduktion zu spüren bekommen. Die so genannte „Andropause“ ist bei vielen durch Verlust der Libido, Muskelabbau, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Nervosität, Depression und Hitzewallungen sowie Nachtschweiß gekennzeichnet. Kurzum: Auch wenn sich das starke Geschlecht das vielfach noch nicht eingestehen will, haben Männer zur Lebensmitte wie Frauen mit Beschwerden zu kämpfen.

„Doch man muss sich diesem Phänomen nicht geschlagen geben“, betont PD. Dr. Karl-Heinz Steinmetz, Gründer und Leiter des Instituts für Traditionelle Europäische Medizin in Wien. „Vielmehr gibt es eine Reihe von Gegenmaßnahmen – wobei die wichtigste zunächst die Bewusstseinsbildung ist.“

In einem Vortrag in der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze gibt er deshalb einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung, geht auf Fragen zu Symptomen ein und beleuchtet die Problematik der Hormonsubstitution. Anschließend werden die Ansätze der Traditionellen Europäischen Medizin in puncto Andropause vorgestellt. Karl-Heinz Steinmetz geht dabei auf Phytohormone für den Mann ein und stellt „Phyto-Psychopharmaka“ wie Baldrian, Hafer und Johanniskraut vor. Er berät aber auch, wie die träger werdende Verdauung angekurbelt werden kann und wie man mit Körpereigengewichtsübungen dem Muskelabbau entgegenwirken kann.

Die zweite Halbzeit zählt! – Mann im Wechsel



Der Eintritt ist frei – um Anmeldung wird jedoch gebeten:

Telefonisch unter (01) 996 80 92, per E-Mail an

gesellschaft @ oeggk.at oder direkt über die Website:

www.oeggk.at/angebot



Datum: 20.5.2019, 18:30 - 20:00 Uhr



Ort:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze Eingang

Marco-d'Aviano-Gasse 1

Kärntner Str. 26/3, 1010 Wien



Url: https://www.oeggk.at/?event=mann-im-wechsel&event_date=2019-05-20



Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Mag. Miriam Eder, MA

PR & Kommunikation

01/ 996 80 92 – 40

eder @ oeggk.at

www.oeggk.at