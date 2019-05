AVISO 14.5., 9 Uhr, PK: Caritas: Was sich Menschen mit Behinderung von Politik und Gesellschaft wünschen

Nationaler Aktionsplan Behinderung bis 2020 – Landau und InteressenvertreterInnen wenden sich im Parlament an Politik und Gesellschaft: Was wurde erreicht, was bleibt noch zu tun?

Wien (OTS) - Im Nationalen Aktionsplan Behinderung zur Umsetzung der UN-Konvention sind politische Zielsetzungen und Maßnahmen für die einzelnen Bundesministerien formuliert, denn Behindertenrechte sind Menschenrechte und umfassen alle Lebensbereiche. Im Jahr 2020 läuft der Aktionsplan aus. Was hat sich seither verändert, was beschäftigt Menschen mit Behinderung noch heute? Wie soll es weitergehen? Und welche Wünsche richten sie selbst an uns als Gesellschaft? Bei einem gemeinsamen Pressetermin mit Caritas Präsident Michael Landau kommen Menschen mit Behinderung selbst zu Wort. Sechs InteressenvertreterInnen aus Wohngruppen und Tagesstätten der Caritas, die in den vergangenen Monaten intensiv an Forderungen gearbeitet haben, wenden sich öffentlich an Politik und Gesellschaft zu Themen, die sie ganz konkret betreffen: Gesundheit, Arbeitsmarkt, Bildung, Familienplanung, Mobilität und Freizeit.



Seit 2010 gibt es in allen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung der Caritas der Erzdiözese Wien gewählte InteressenvertreterInnen, aktuell sind es 34. In Hollabrunn, in der Tagesstätte Rannersdorf und in der Tagesstätte Lanzendorf (alle NÖ) wurden bereit 2006 die ersten InteressenvertreterInnen gewählt. Sie vertreten die Anliegen von Menschen aus den Tagesstätten und Wohngruppen in Wien und im östlichen Niederösterreich.



Pressekonferenz



mit

Michael Landau, Caritas Präsident

Robert Kapolnai, Interessenvertreter in der Region Niederösterreich Süd (Bildung)

Domenic Kasal, Interessenvertreter in der Region Wien (Freizeit),

Franz Renner, Interessenvertreter in der Region Weinviertel (Mobilität),

Marion Dujmovits, Interessenvertreterin in der Region Wiener Neustadt (Familienplanung),

Marcel Opitz, Interessenvertreter im der Region Weinviertel (Arbeitsmarkt),

Iris Grasel, Interessenvertreterin in der Region Niederösterreich Süd (Gesundheit)

Der Pavillon befindet sich im Bibliothekshof der Hofburg und ist über den Kapellenhof oder über den Burggarten erreichbar. Der Pavillon ist barrierefrei zugänglich.



Detaillierte Infos zum barrierefreien Zugang der Interimslokation unter: https://www.ots.at/redirect/parlament16

Datum: 14.05.2019, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Pavillon Bibliothekshof, Lokal 5

Heldenplatz, 1010 Wien, Österreich

