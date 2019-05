„15 Jahre Federspiel“ am 15. Mai im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Das siebenköpfige Ensemble Federspiel konnte sich in den letzten Jahren als einer der interessantesten Klangkörper in der Europäischen Blasmusikszene positionieren. Am Mittwoch, den 15. Mai (19.30 Uhr) bringt das Ensemble sein neues Programm „Wolperting“ – eine spannende musikalische Mischung gepaart mit Virtuosität, Spielfreude und Experimentierfreude – auf die Bühne des Großen Sendesaals. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, kann aber via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Das Blasmusikensemble wurde 2004 in Krems an der Donau gegründet und verbindet ohne Berührungsängste heimische Volksmusik mit weltmusikalischen Elementen. Geprägt ist die musikalische Signatur von Federspiel vor allem durch die Herkunft und den Hintergrund jedes einzelnen Musikers. Zu ihrer Musik gehören Eigenkompositionen mit Pop-Elementen genauso wie Arrangements traditioneller mexikanischer Musik oder die Zither als Soloinstrument. Ihr neues Programm „Wolperting“ kann ein Ort von Mythos und Mystik sein: In norwegischen Wasserfällen lebende Trolle, ein teufelsartiges, tanzwütiges Wesen aus Mexiko und die raue Bergwelt von Davos sind nur einige der Bilder, die vom gemischten Bläsersatz sowohl in sphärischen, als auch schwungvollen Kompositionen hörbar gemacht werden. Auch scheinbar Unvereinbares kann eine faszinierende Einheit bilden, denn hier leben Fiakerlieder, aztekische Melodien und romantische Volkslieder nebeneinander. Auf dieses Fundament aus unterschiedlichsten Traditionen baut das Septett fantastische Klangwelten, in denen elektronische Sounds genauso willkommen sind wie Elemente aus Minimal Music und Filmmusik.

Die vielfach ausgezeichneten Academy Singers werden Federspiel an diesem Abend bei ausgewählten Nummern unterstützen. Sie bestehen aus etwa 50 jungen Sänger/innen aus Oberösterreich und sind einer der führenden Jugendchöre des Landes. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

Tel.: +43 1 360 69 – 19121

mailto: claudia.zinkl @ orf.at