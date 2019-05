Dschungelfieber in der Steiermark: willhaben lädt zum 11. FESCH‘MARKT in Graz

Graz (OTS) - Die Grazer Seifenfabrik verspricht vom 17. bis 19. Mai beim elften FESCH’MARKT tierisch gute Austeller. Neben Nachwuchsdesignern, Junggastronomen und Independent Labels aus den verschiedensten Bereichen präsentiert willhaben sein „Vintage Wohnzimmer“ und heimische Blogger.



Wenn sich Start-ups, Jungdesigner, Junggastronomen und Independent Labels aus den Bereichen Kunst, Mode, Möbel, Kosmetik, Kids, Sport, Papeterie, Schmuck, Vintage und Delikatessen bei einem hippen Pop-Up Markt zusammenfinden, ist FESCH’MARKT-Zeit. Ganz unter dem Dschungelmotto „Ich bin fesch, holt mich hier rein“ geht der beliebte Markt in die elfte Runde. Da darf willhaben als größter digitaler Marktplatz Österreichs nicht fehlen. Vom Blechspielzeug bis Lilienporzellan und von Apothekerflaschen bis vintage Mobiliar sind beim willhaben-Stand schöne Dinge mit Geschichte zu finden.



Blogger-Stars in Graz

Im gemütlichen willhaben „Vintage Wohnzimmer“ können die Besucher zudem die begehrten Lieblingsstücke der heimischen Blogger-Stars shoppen. Ganz im Zeichen von Sustainability und Vintage kann den Kleidern und Accessoires der Bloggerinnen Kerstin Kögler von Miss Getaway, Susanna Wurz von nwlife und Lena Maria Seifert von lenamaria.s ein neues Leben geschenkt werden.



Zu Gast im willhaben „Vintage Wohnzimmer“



Es muss nicht immer das Neueste sein. „Second Hand“ liegt voll im Trend und ist ein richtiges Zeichen gegen die Fast-Fashion-Industrie. Die Besucher können modische Kombinationen und besondere Unikate in angenehmer Atmosphäre einkaufen. Kerstin Kögler von Miss Getaway ist mit ihren Stücken beim FESCH’MARKT nicht mehr wegzudenken. Sie schreibt in ihrem Blog seit 2015 über ihr Leben, ihre Reisen, Bücher, Fitness, Beauty und natürlich Fashion. Treue Follower haben von 17. bis 19. Mai die Chance, die Wahl-Grazerin persönlich kennenzulernen und eines ihrer Lieblingsstücke zu ergattern.



Susanna Wurz von nwlife und Lena Maria Seifert von lenamaria.s stellen heuer zum ersten Mal beim willhaben „Vintage Wohnzimmer“ aus. Die beiden begannen ihre Karriere mit ästhetischen Bildern auf Instagram. Reisen und Mode sind die großen Leidenschaften der beiden Bloggerinnen. Die begehrten Stücke, die schon auf diversen Bildern auf Instagram online zu sehen waren, warten in der Grazer Seifenfabrik auf neue Besitzer.



Österreichs größten Marktplatz offline erleben



Besuchen Sie Susanna, Lena und Kerstin im willhaben „Vintage Wohnzimmer“. Interviewanfragen bitte vorab an: presse @ willhaben.at

Weitere Informationen zum FESCH’MARKT in Graz, Wien und Vorarlberg unter: http://www.feschmarkt.info/

