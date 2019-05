Die WESTbahn bietet auch heuer wieder eine Direktverbindung zum Donauinselfest

An den Festivaltagen wird die Linie WESTblue bis Handelskai verlängert

Wien (OTS) - Um den aus Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich kommenden Besucherinnen und Besuchern die Anfahrt zum Donauinselfest zu erleichtern, verlängert die WESTbahn auch heuer wieder ihre Linie WESTblue bis Handelskai. Von dort sind die verschiedenen Bühnen des Geländes in wenigen Minuten über die Donaubrücke zu Fuß erreichbar.

Die Verlängerung über den Praterstern hinaus beginnt am Freitag (21. Juni) mit Zug 965 (Salzburg ab 12.22 Uhr, Linz ab 13.34 Uhr, Wien Praterstern an 15.03 Uhr), die Ankunftszeit in Wien Handelskai ist um 15.08 Uhr. Bis Sonntagabend (23. Juni) kommen alle Züge von WESTblue in der genannten verlängerten Form zur Minute .08 am Handelskai an.

Für die Rückfahrt Richtung Salzburg ist der Zustieg in der Haltestelle Handelskai jeweils zur Minute .50 möglich, beginnend mit Zug 960 am Freitag (Handelskai ab 15.50 Uhr, Linz an 17.26 Uhr, Salzburg an 18.38 Uhr). Die letzte verlängerte Rückfahrt wird am Sonntagabend um 19.50 Uhr angeboten (Linz an 21.26 Uhr, Salzburg an 22.38 Uhr).

„ Viele Besucherinnen und Besucher des Donauinselfests planen frühzeitig ihre An- und Abreise. Das ist mit uns ganz einfach: Jedes gültige WESTbahn-Ticket mit Start- oder Zielort ´Wien´ kann für die Fahrt bis oder von Handelskai ohne Aufpreis genutzt werden. Zusätzlich empfehlen wir eine Sitzplatzreservierung. “, sagt Thomas Posch, CCO der WESTbahn. Tickets der Wiener Linien sowie des VOR können in der WESTbahn für die Fahrt innerhalb von Wien nicht genutzt werden.

