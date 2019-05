Ein Hoch den Müttern!

Muttertags-Aktionen der Wien Holding-Unternehmen

Wien (OTS/RK) - Am 12. Mai 2019 ist Muttertag – Mit den Muttertags-Aktionen der Wien Holding-Unternehmen können Mütter gebührend überrascht und gefeiert werden: Veranstaltungshighlights zum reduzierten Preis bei Wien-Ticket, eine 2für1 Ticket-Aktion sowie ein prickelndes Opernerlebnis bei den VBW, eine Frühlings-Muttertags-Schifffahrt bei der DDSG Blue Danube und Entspannung pur in der Therme Wien sorgen für einzigartige Muttertags-Erlebnisse. In diesem Sinne: Ein Hoch den Müttern!

Muttertags-Aktion bei Wien-Ticket

Bei Wien-Ticket steht der Muttertag ganz unter dem Motto „Zeit zu zweit“. Für alle, die ein besonderes Erlebnis schenken wollen, ist die Wien-Ticket Muttertags-Aktion genau das Richtige: Zahlreiche Veranstaltungen sind bis 14. Mai 2019 mit bis zu 50 Prozent Ermäßigung buchbar, darunter Highlights wie Maria BILL singt Edith PIAF, Gernot Kulis oder JOSH. & Band. Mehr Infos unter https://www.wien-ticket.at/de/muttertag, Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

VBW: 2für1 Ticket-Aktion und prickelndes Opernerlebnis zum Muttertag

Die perfekte Gelegenheit Mamas eine Freude zu machen: Die Vereinigten Bühnen Wien wollen den Muttertag gebührend feiern und bieten bei ihrer 2für1 Ticket-Aktion an ausgewählten Tagen Musical-Tickets für „I am from Austria“ und „Bodyguard“ im Doppelpack an. Dabei wird ein Ticket bezahlt, das Zweite gibt es gratis dazu. Einfach einen passenden Termin auswählen, 2für1 Ticket buchen und den Musical-Besuch zu zweit genießen.

Infos und Tickets unter https://www.musicalvienna.at/de/lp/muttertag-2019. Aktion buchbar bis 14. Mai 2019, online bzw. unter Nennung des Aktionscodes „Muttertag“ an den Kassen der VBW (Theater an der Wien, Ronacher, Raimund Theater) sowie bei Wien-Ticket online unter www.wien-ticket.at bzw. unter 01 58885-111. Gültig für ausgewählte Vorstellungen von „I am from Austria“ und „Bodyguard“ in den Kategorien VIP-D, max. 4 Karten pro Buchung.

Neben der 2für1 Ticket-Aktion haben die VBW am Muttertag noch ein besonderes Veranstaltungshighlight für Opernfans parat: Diese können den letzten Kammeroper Klassik Club dieser Spielzeit am 17. Mai 2019 auf der summerstage erleben. Das Junge Ensemble des Theater an der Wien singt Lieder aus der Comic Operetta „Candide“. Wie wäre es also mit einem Opernerlebnis zum Muttertag?

Bei der Tischreservierung mit dem Stichwort „Muttertag“ bis 12. Mai 2019 unter 01 319 66 44 oder unter office@summerstage.at gibt es ein Glas Sekt zum Anstoßen kostenlos dazu.



DDSG Blue Danube: Frühlings-Traumschiff zum Muttertag

Bereits am Vorabend des Muttertags legt die DDSG Blue Danube zu einer frühlingshaften Schifffahrt mit frühlingshaftem Buffet und einem schillernden Feuerwerk ab. Die MS Admiral Tegetthoff bietet den perfekten Rahmen für eine Muttertags-Fahrt auf der Donau. Für die Musik sorgen Katharina Stern & Band.

Samstag, 11. Mai 2019, Abfahrt von Wien Reichsbrücke (Handelskai 265, 1020 Wien) um 19.00 Uhr, voraussichtliche Rückkehr um 22.30 Uhr; Schiff: MS Admiral Tegetthoff;

Preis: Erwachsene EUR 49, Kinder EUR 24,50.

Informationen zu weiteren Themenfahrten sowie Karten erhältlich unter 01 588 80, im DDSG-Onlineshop unter https://shop.ddsg-blue-danube.at per E-Mail unter info@ddsg-blue-danube.at oder persönlich in allen DDSG-Verkaufsstellen.

Therme Wien: Den Muttertag entspannt genießen

In der Therme Wien kann man den Muttertag entspannt genießen: Beim Relax! Tagesurlaub können Mütter so richtig abschalten und entspannen. Als Geschenkgutschein – exklusiv im Webshop der Therme Wien (shop.thermewien.at) – gibt es bis 12. Mai exklusiv zum Muttertag den Relax! Tagesurlaub um EUR 85 mit einer Einheit „Floating Pool" gratis dazu. Und auch die Thermen- und Massagegutscheine sorgen für die perfekte Muttertags-Überraschung. Am Muttertag selbst gibt es zu jeder Thermenmassage gratis Aromaöl zu jeder Anwendung und als süßer Snack stehen Punsch-Herzen zum Verkauf im Relax-Bereich bereit.

Der Sommer beginnt in der Therme Wien bereits im Wonnemonat Mai: Den ganzen Mai lang bietet die Therme Wien „Sommerglück“ – Alle BesucherInnen erhalten bei ihrem Besuch Glückslose und haben damit Chancen auf einen der zahlreichen, attraktiven Gewinne wie Thermeneintritte, den Relax! Tagesurlaub und mehr. Der Hauptgewinn: ein ganzes Jahr lang gratis in die Therme Wien!

Therme Wien, Kurbadstraße 14, 1100 Wien, www.thermewien.at

