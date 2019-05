Schaufenster Kultur.Region - das Kulturmagazin Niederösterreichs erstrahlt im neuen Erscheinungsbild

Gratis-Magazin erscheint sechs Mal jährlich

St. Pölten (OTS/NLK) - Frisch, zeitgemäß, authentisch mit qualitätsvollen Beiträgen – diesen Anspruch stellte Kultur.Region.NÖ-Geschäftsführer Martin Lammerhuber an den Beginn des Relaunch-Prozesses des Magazins Schaufenster Kultur.Region. Am 7. Mai 2019 war es nun soweit: Die erste, druckfrische Ausgabe wurde einem interessierten Publikum im Klangturm in St. Pölten präsentiert. Als eine der Ersten ließ es sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nicht nehmen, im Magazin zu lesen: „Das neue Schaufenster Kultur.Region ist mit dem breiten Spektrum der Beiträge so vielfältig wie die Kulturlandschaft Niederösterreichs. Starke Inhalte in einem modernen Layout machen Lust aufs Lesen. Ein attraktives Produkt, das zeigt, dass Zeitungen und Magazine auch in einer digitalen Welt ihren Platz haben.“

Kulturliebhaber haben die Entwicklung des Schaufensters Kultur.Region mitverfolgt: Von der Plakatzeitung über ein Spartenmagazin bis hin zum Kulturmagazin des Landes für Alltags- und Breitenkultur. „Durch ein noch größeres Themenangebot und die Einführung neuer Rubriken kommen wir dem Wunsch vieler unserer Abonnenten nach und wollen zugleich neue Leserschichten ansprechen“, so Martin Lammerhuber, Herausgeber des Magazins.

Neben bewährten Genres wie Tradition, Brauch, Musik, Bildung oder Veranstaltungstipps bietet das neue Schaufenster Kultur.Region auch Platz für Geschichten aus den Bereichen Natur, Landeskunde oder Omas Kuchl. „Wir wollen auch immer wieder Gastautoren einladen. Es freut uns ganz besonders, die junge Autorin Cornelia Travnicek als Kolumnistin gewonnen zu haben“, Martin Lammerhuber über das neue Konzept.

Neben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sicherten sich auch Vocal Coach Monika Ballwein, Autorin Cornelia Travnicek, NV-Generaldirektor Hubert Schultes, Schrammel-Klang-Festivalleiter Zeno Stanek, NÖ-Kulturchef Hermann Dikowitsch, NÖ-Touristik-Chef Christoph Madl u. v. m. ein druckfrisches Exemplar.

Das Magazin geht an mehr als 30.000 Abonnenten, liegt an allen wichtigen Kultur- und Tourismusdestinationen auf und in den Betrieben der Wirtsauskultur. Das Gratis-Magazin erscheint sechs Mal jährlich.

