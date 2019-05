UNIQA und Red Bull Media House starten Partnerschaft zum Thema „Gesundheit und Vorsorge“

Wien (OTS) - Diese Partnerschaft etabliert ein neues Format in der österreichischen Kommunikationslandschaft: auf der einen Seite UNIQA mit 3,6 Millionen Kunden und 6.000 Mitarbeitern in Österreich, auf der anderen Red Bull Media House Publishing mit seiner journalistischen Kompetenz. Gemeinsam starten die beiden Unternehmen eine multimediale Partnerschaft zwischen Versicherungs- und Verlagsbranche: In einer innovativen Content-Kooperation mit dem Themenschwerpunkt „Gesundheit und Vorsorge“ vernetzen sich die Partner ab Juni publizistisch auf allen Kommunikationskanälen.

In den vergangenen Monaten haben Kreativ- und Kommunikationsteams von UNIQA und Red Bull Media House Publishing die inhaltliche Architektur ihrer Zusammenarbeit entwickelt. Mit dem erklärten Ziel, gemeinsam möglichst viele Menschen zu einer gesundheitsbewussten Lebensgestaltung zu inspirieren.

Peter Humer, Vertriebsvorstand UNIQA Österreich: „Als etablierter Produkt- und innovativer Serviceprovider bieten wir unseren Kunden mehr als passgenaue Versicherungslösungen. Wir ermutigen sie, Vorsorge zu treffen, weil wir ihnen ein sichereres, besseres, längeres Leben ermöglichen wollen. Ab sofort tun wir das auch gemeinsam mit unseren Partnern aus dem Red Bull Media House. Mit der Kooperation erschließen wir zusätzliche Wege, immer und überall für unsere Kunden da zu sein.“

Es geht um Storytelling der neuen Schule: Ein Team aus beiden Unternehmen widmet sich dem gesellschaftlich wichtigen Themenfeld „Gesundheit und Vorsorge“, identifiziert Trends und entwickelt in „Denk WIR gemeinsam“-Workshops Geschichten für alle analogen und digitalen Formate und Kommunikationskanäle von UNIQA: informative Dossiers, Blogs, Podcasts, Videos, Instagram-Storys, Facebook-Posts, Expertenkommentare und Newsletter, jeweils abgestimmt auf unterschiedliche Dialoggruppen.

Andreas Kornhofer, Herausgeber und Geschäftsführer Red Bull Media House Publishing: „Unsere Partnerschaft mit UNIQA ist innovativ und geht über reine Content-Erstellung weit hinaus. Wir haben eine gemeinsame Mission, eine gemeinsame Verantwortung und verfolgen deshalb auch ein gemeinsames Ziel: gesellschaftlich relevante Beiträge zu leisten, um möglichst viele Menschen einzuladen, zu inspirieren und zu bestärken, noch besser auf sich und ihre Gesundheit zu achten! Innerhalb unserer Zusammenarbeit findet ein unternehmenskultureller Transfer statt, von dem beide Seiten profitieren. Gemeinsam erzählen wir unsere Geschichten auf allen Kommunikationskanälen – und das auf eine angenehme, unterhaltsame Art und Weise, ohne erhobenen Zeigefinger.“

Neben der engen inhaltlichen Zusammenarbeit haben UNIQA und Red Bull Media House auch eine innovative Vertriebskooperation vereinbart: Ab 6. Juni wird das neue Magazin carpe diem, das sich den Themen Ernährung, Bewegung, Erholung und Bewusstsein widmet, in einer Auflage von 150.000 Stück über UNIQA distribuiert.

Weiterführende Links:

www.uniqa.at

www.redbullmediahouse.com

www.carpediem.life



