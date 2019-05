Mindtree bringt QuikDeploy zur Beschleunigung der SAP S

Warren, Us-Bundesstaat New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Mindtree, ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, gab heute die Verfügbarkeit von QuikDeploy bekannt, ein auf IP basierter Ansatz, der Kunden dabei unterstützt, SAP Solution Manager so nutzbringend wie nur möglich einzusetzen. Dieser flexible Branchenbeschleuniger ist maßgeschneidert für den schnellen Einsatz von SAP S/4HANA® in der Microsoft Azure-Cloud.

Das auf Microsoft Azure basierende Angebot verwendet vordefinierte Vorlagen, um eine Best Practice-Implementierung mit SAP Solution Manager sicherzustellen.

SAP Solution Manager ist eine hochmoderne Management-Plattform, um SAP S/4HANA-Imlementierungen maximal zu nutzen, und ist Teil der SAP-Support-Vereinbarungen. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, die Funktionalität des SAP Solution Manager voll auszuschöpfen, vor allem, weil ihnen die richtigen Fähigkeiten und Fachkenntnisse fehlen. Infolgedessen können Sie ihre SAP S/4HANA-Implementierungen nicht beschleunigen und profitieren deshalb nur langsam von den von SAP bereitgestellten Tools.

Mindtree führt QuickDeploy ein, um sicherzustellen, dass Unternehmen beides, ihre SAP S/4HANA-Reise und auch ihre Cloud-Reise mithilfe der Azure-Plattform starten können. Als zentrale Befehlskonsole innerhalb der SAP-Landschaft eines Unternehmens vereinfacht und beschleunigt QuikDeploy den Einsatz von SAP Solution Manager. Die von Azure geleitete Lösung basiert auf einem flexiblen Betriebsmodell, das den Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand für die effektive Verwaltung und den Betrieb von SAP-Anwendungen reduziert. Mindtree wird die Fähigkeiten von QuikDeploy auf der SAPPHIRE NOW 2019 und der ASUG Annual Conference, vom 7. Bis zum 9. Mai in Orlando, Florida, demonstrieren.

"Die dramatische Verlagerung der Kundenerwartungen veranlasst Unternehmen, sich mit einem Team aus Experten zusammenzuschließen, die Risiken reduzieren und Werte durch einen konsistent hochwertigen Support schaffen. Dies ermöglicht eine schnelle digitale Transformation und kundenorientierte Verbesserungen", so Arun Rangaraju, Global Head of SAP bei Mindtree. "QuickDeploy ist unser neuester Accelerator und unterstreicht unser Engagement, Kunden bei der Leitung eines intelligenten und datengesteuerten Unternehmens zu unterstützen. Unsere starke Partnerschaft mit Microsoft, unsere lange Geschichte mit Azure und unser Know-how in Bezug auf SAP positionieren uns ideal, um Kunden beim Starten ihrer S/4HANA-Reise zu unterstützen."

Die Entwicklung und Anpassung einer neuen SAP-Infrastruktur ist vielfältig und komplex und kann bei falscher Vorgehensweise zu erhöhtem Verwaltungsaufwand und zeitaufwändigen Wartungsarbeiten führen. QuikDeploy vereinfacht die Komplexität einer SAP-Kundenlandschaft. Der Accelerator verwendet eine Reihe von Algorithmen um die Nicht-Produktionssysteme des Kunden zu überwachen und zu profilieren, damit er einen besseren Einblick in Probleme der gesamten IT-Landschaft erhält, die möglicherweise die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, zukünftige Verpflichtungen zu erfüllen. Überwachungsvorlagen können auf die spezifischen Anforderungen des Kunden angepasst werden, dank der globalen Flexibilität von Microsoft Azure.

Am Stand Nr. 1620 präsentiert Mindtree sein gesamtes Portfolio an Accelerators, die den digitalen Kern verbessern, den ROI erhöhen und die Implementierungszeit bis zu 35% verkürzen. Teilnehmer können sich über die gesamte Bandbreite der Serviceangebote von Mindtree informieren, die einigen weltweit führenden Unternehmen helfen, ihre Reise zu einem datengesteuerten, automatisierten und intelligenten Unternehmen zu optimieren, darunter:

Automatisierter und intelligenter Support - Mindtree ermöglicht reduzierte Kosten, unterstützt schnelle Innovationen, DevOps und automatisierte Aufgaben in Echtzeit mit KI und Chatbot-basierten Managed Service-Angeboten.

AI-Powered Delivery - Mindtree senkt das Risiko einer Unternehmens-Modernisierung drastisch und bietet Echtzeit-Projektmanagement mit AI Powered Delivery. '"REBot" ist der branchenführende Kern der AI-Powered Delivery von Mindtree und wird von SAP Conversational AI-Technologien und dem SAP Solution Manager angetrieben.

Darüber hinaus werden Führungskräfte der preisgekrönten SAP-Praxis von Mindtree sechs informative TED-Sitzungen auf der Messe leiten:

Brenton O'Callaghan, Global Head of SAP Innovation, Mindtree: "On-time in-full- are you waving goodbye to 3% of your revenue needlessly?" (Rechtzeitig und vollständig - Schreiben Sie unnötigerweise 3% Ihres Umsatzes in den Wind?)

Chris Kernaghan, Global Head of Database and Technology, Mindtree: "Exploring 3 places to bring innovation to your SAP operations today" (Erkundung von 3 Orten, um Innovationen für Ihre SAP-Abläufe zu schaffen)

Sue Kirby, Global Head of Analytics and EPM, Mindtree: "How to use Advanced Analytics and predictive offerings to increase revenue" (Wie man Andvanced Analytics und prädiktive Angebote zur Umsatzsteigerung einsetzt)

Michael Broberg, Global Head of SAP S/4HANA Mindtree: "Let's discuss common CFIN and S/4HANA implementation strategies" (Diskussion über gängige CFIN- und S/4HANA-Implementierungsstrategien)

Alan Kryszewski, SAP EPM CoE Lead, Mindtree: "Building the right internal CoE structure to become an intelligent enterprise" (Aufbau der richtigen internen CoE-Struktur, um ein intelligentes Unternehmen zu werden)

Shivkumar S, Global Head of SAP Managed Services, Mindtree: "Exploring our next-gen SAP AMS platform to drive efficiencies in your support organization" (Erkundung unserer SAP AMS-Plattform der nächsten Generation, um die Effizienz Ihrer Supportorganisation zu steigern)

Informationen zu Mindtree:

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Kunden in 17 Ländern hilft, Geschäftsagilität, Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu erzielen. Wir nutzen die Leistungsfähigkeit von Continuous Delivery, unser digitales Know-how, unsere Branchenkenntnisse und Forschung an neuen Technologien, um die Effizienz zu steigern und Geschäftsinnovationen für mehr als 349 Kunden zu ermöglichen.

Mindtree ist auch weiterhin als einer der besten Arbeitsplätze bekannt. Dies ist ein Spiegelbild unserer unternehmerischen, kollaborativen und engagierten "Mindtree Minds", eine "Winning Culture", die unser Engagement für Exzellenz, Innovation und Co-Creation definiert.

