„Eurovision Song Contest“: Empfang des österreichischen Botschafters für PAENDA

Wien (OTS) - Rot-weiß-roter Empfang in Tel Aviv – heute, am 7. Mai 2019, wurde PAENDA vom österreichischen Botschafter in Israel, Mag. Martin Weiss, mit einem Empfang in seiner Residenz willkommen geheißen. Martin Weiss: „Der ESC ist in Israel extrem wichtig. Tel Aviv hat zu Recht den Ruf einer Partystadt – und hier haben sich schon alle sehr auf den Event gefreut, denn Gesang hat in Israel generell einen sehr großen Stellenwert. PAENDAs Lied finde ich super, man merkt, dass sie wirklich singen kann – es lebt von ihrem Gesang, und am Ende des Tages ist der Song Contest ja ein Gesangswettbewerb. Ich und die österreichische Community halten ihr die Daumen.“ Unter den zahlreichen Gästen aus Israel und Österreich war auch die ehemalige ESC-Teilnehmerin Timna Brauer, die PAENDA ebenfalls viel Erfolg für ihren großen Auftritt am 16. Mai wünschte.

PAENDA performte neben ihrem ESC-Titel „Limits“ auch „So Loud“ von ihrem aktuellen Album „Evolution II“: „Wir wurden in Israel sehr herzlich aufgenommen. Und es freut mich, dass wir beim Empfang des Botschafters viele Menschen kennenlernen durften und über das Leben in Tel Aviv und Israel sprechen konnten.“ Fotos sind unter presse.ORF.at abrufbar.

PAENDAs weiterer Fahrplan bis zum zweiten Semifinale des „Eurovision Song Contest“:

Freitag, 10. Mai:

Zweite Probe in Tel Aviv und anschließende Pressekonferenz

Sonntag, 12. Mai:

Bürgermeisterempfang und offizielle Eröffnung des ESC 2019

Mittwoch, 15. Mai:

Generalprobe zum zweiten Semifinale – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Donnerstag, 16. Mai:

ESC 2019 – Zweites Semifinale (Österreich mit Startnummer 9) ab 21.00 Uhr live in ORF 1

Der Song Contest im ORF

Die Live-Übertragungen der beiden Semifinalshows am 14. und am 16. und des Finales am 18. Mai stehen jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1. Alle drei ESC-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet.

Hanno Settele, seit Jahrzehnten ein treuer Song-Contest-Zuschauer, ist im Song-Contest-Fieber! Direkt nach den ESC-Shows gibt er gemeinsam mit seinen Gästen eine ganz persönliche Zugabe. Es wird getratscht, analysiert und auch musiziert. Fix an Hannos Seite ist Song-Contest-Insiderin Tamara Mascara, die den Sieg von Conchita Wurst damals in Kopenhagen hautnah miterlebt hat. Weitere Gäste sind unter anderem Virginia Ernst und die Amadeus-Preisträger „Bloodsucking Zombies from Outer Space“.

Die aktuellen „Zeit im Bild“-Sendungen berichten während der Entscheidungswoche aus Tel Aviv. Und auch die ORF-Landesstudios, die „Seitenblicke“, „Studio 2“ und „Guten Morgen Österreich“ widmen sich in ihren Programmen dem ESC 2019. Der „kulturMontag“ bringt am 13. Mai (22.30 Uhr, ORF 2), einen Vorbericht aus der ESC-Stadt sowie anschließend an das Magazin die Dokumentation „Tel Aviv live“ (23.25 Uhr).

