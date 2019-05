MCI gratuliert der Universität Innsbruck zu „350 Jahren akademischer Exzellenz“

Wertschätzung für universitäre Mutter – Gemeinsam gestalten wir die Zukunft!

Innsbruck (OTS) - „350 Jahre Universität Innsbruck sind ein stolzes Jubiläum, das zum Innehalten anregt und das es zu würdigen gilt“, verleihen LFUI-Rektor Tilmann Märk und MCI-Rektor Andreas Altmann ihrer gemeinsamen Freude über die stolze Historie und außerordentliche Erfolgsgeschichte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (LFUI) Ausdruck. „Was wäre Innsbruck und Tirol ohne diese, höchstes internationales Renommee genießende Institution für Forschung, Bildung und Innovation.“

„Das MCI hat sich entschieden, seiner Freude öffentlich Ausdruck zu verleihen und seiner universitären Mutter und Alma Mater von Herzen zu gratulieren“, ergänzt MCI-Rektor Andreas Altmann anlässlich der Enthüllung am MCI-Standort angebrachten Transparente und Fahnen. Um ergänzend anzufügen: „Zu einem runden Geburtstag kommt man natürlich nicht mit leeren Händen“. Deshalb haben wir am MCI darüber nachgedacht, womit wir unserer universitären Mutter eine besondere Freude bereiten könnten.

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, verleiht LFUI-Rektor Tilmann Märk seiner Freude Ausdruck: „Das MCI stellt der LFUI fünf hochwertige Weiterbildungs-Masterstudienplätze im Wert von jeweils 14.900- bis 18.900,- Euro bereit, welche wir in den nächsten Jahren an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Innsbruck vergeben dürfen. Die Studienplätze bieten eine hochwertige akademische Weiterbildungsmöglichkeit in den Bereichen Digital Business, Digital Analytics und Onlinestudium, also genau in jenen zukunftsorientierten Bereichen, die im universitären Kontext immer wichtiger werden und in welchen das MCI Maßstäbe gesetzt hat.“

