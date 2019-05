ORF SPORT + mit der Podiumsdiskussion „Schwerpunkt Fußball – Bettler oder Millionär?“

Ebenfalls am 8. Mai: ÖEHV- bzw. ÖVV-Pressekonferenz

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 8. Mai 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der ÖEHV-Pressekonferenz vor der IIHF WM 2019 um 10.00 Uhr, von der ÖVV-Teamkaderbekanntgabe für die Volleyball-EM 2019 um 11.00 Uhr und von der Podiumsdiskussion „Schwerpunkt Fußball – Bettler oder Millionär?“ um 19.00 und 20.15 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 18.00 Uhr, die Höhepunkte von der ERC-Rallye Kanaren 2019 um 18.15 Uhr, vom SPORT.LAND.NÖ ÖFB-Frauen-Cup-Semifinale Rankweil – St. Pölten um 20.45 Uhr und vom Formel-E-Rennen Paris 2019 um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Teamchef Roger Bader und einige Spieler informieren in dieser Pressekonferenz des Österreichischen Eishockeyverbands am 8. Mai in Wien über den aktuellen Stand zwei Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft in der Slowakei. Reporter ist Michael Berger.

Der Österreichische Volleyballverband gibt in dieser Pressekonferenz am 8. Mai den Kader für die Volleyball-EM 2019 bekannt, die vom 12. bis 29. September in Belgien, Frankreich, Niederlande und Slowenien ausgetragen wird.

Am 8. Mai diskutieren in einem „VdF-Talk“ in Wien zum Thema „Der Fußballprofi in Österreich – Bettler oder Millionär“ unter der Leitung von Peter Rietzler Bernhard Achitz (Leitender Sekretär ÖGB), Christian Ebenbauer (Vorstand Österreichische Fußball-Bundesliga), Andreas Ivanschitz (Ex-Teamkapitän), Manuel Ortlechner (Ex-Champions-League-Teilnehmer), Georg Pangl (Generalsekretär European Professional Football League) und Michael Liendl (aktueller Topscorer tipico-Bundesliga).

